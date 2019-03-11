Aero Attack: Retro Space Shooter, eski oyunlara özlem duyan old-school oyun severlerin keyifle oynayacağını düşündüğüm bir arcade oyun. Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla her yerde Android telefonunuzda rahatça oynayabileceğiniz eğlence dolu bu uzay oyununda minyonlardan ineklere uzaylı boss’lara onlarca farklı düşmanla karşılaşıyorsunuz. Yolunuza çıkan her şeyi indiriyorsunuz.

Uçak savaş oyunları, ateş etmeli oyunlar, uzay temalı arcade oyun severler, grafikten çok oynanışa önem veren eski nesil oyuncuları ekran başına kilitleyecek bir yapım Aero Attack: Retro Space Shooter. Oyunun adından da tahmin edeceğiniz üzere eski stil grafik, ses ve oynanışa sahip uzay savaş oyunu Aero Attack. Çizgi film stili grafiklere sahip olsa da çok eğlenceli bir oyun. Grafiklerine bakıp aldanmamanızı, bir indirip oynamanızı isterim. Oyuna geçecek olursam; Silahlarla donatılan uçaklarla önünüze çıkan her şeyi yok ediyorsunuz. Farklı türde düşmanlar var. Reflekslerinizi konuşturmanız gerekiyor. Düşmanları temizledikçe coin kazanıyor, kazandıklarınızla yeni araç ve güçlendiriciler alarak devam ediyorsunuz.