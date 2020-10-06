Samsung One UI 3.0 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Modeller! - Samsung'un bir sonraki kullanıcı arabirimi olan One UI 3.0 neredeyse son haline ulaştı ve yakın bir zamanda pek çok akıllı telefon ve tablet için kullanıma sunulacak. Bu noktada yeni sürümün hangi yeniliklerle geldiğini, cihazınıza ne zaman sunulacağını ya da cihazınıza sunulup sunulmayacağını merak ediyor olabilrsiniz. Bu rehberimizde, merak ettiğiniz tüm bu detaylara daha yakından göz atacağız.
Samsung One UI 3.0 Yenilikleri
One UI 3.0 ile One UI 2.5 arasında temelde çok büyük bir tasarım farkı bulunmuyor. Buna karşın temel düzeyde bazı heyecan verici geliştirmeler bulunuyor ki, pek çok kullanıcının da odaklandığı asıl noktanın burası olduğunu düşünüyoruz. Peki yeni kullanıcı arabirimi ile akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde neler değişecek?
- Artık bir widget eklemek için uzun uğraşlara ihtiyacınız yok, bir uygulamaya dokunup basılı tutmanız bunun için yeterli olacak.
- Ana ekranda boş bir alana çift dokunarak ekranı kapatabileceksiniz Bunu Ayarlar -> Gelişmiş Özellikler menüsünden aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz.
- Kilit ekranlarındaki widgetlar için de bazı yeniliklere gidildi.
- Ekranı aşağı kaydırdığınızda gelen panelde konuşmaları ve oynatılan medyayı daha rahat görmeniz için bazı düzenlemeler yapıldı.
- Her Zaman Açık Ekran için bazı yeni widgetlar eklendi.
- Artık desteklenen televizyonlara kablosuz olarak bağlanabileceksiniz. Bu özellik Samsung DeX ile bağlantılıdır.
- İnternette gezinirken azami açık sekme sayısı doksan dokuz olarak güncellendi.
- Daha sürükleyici bir internet gezinme deneyimi için durum çubuğu artık gizlenebiliyor.
- İnternet sekmelerini kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.
- Rehberinizde yinelenen kişiler - klon numaralar - varsa bunları artık çok daha rahat silebileceksiniz.
- Arama deneyiminde de iyileştirmeye gidildi.
- Çağrı ekranını kendi görselleriniz ve videolarınız ile özelleştirebileceksiniz.
- Yakın zamanda silinen mesajları görebilmek adına artık bir çöp kutusu var.
- Kamerada otomatik odaklama ve otomatik pozlama için yeni kullanılabilirlik seçenekleri eklendi.
- Düzenlediğiniz resimleri tek tuşla orijinal sürümüne döndürebileceksiniz.
- Bixby rutinleri için bazı yeni özellikler kullanıma sokuldu.
Samsung One UI 3.0 Çıkış Tarihi
One UI 3.0 şu sıralar oldukça kısıtlı bir kapalı beta sürecinde bulunuyor ve önümüzdeki günlerde herkese açık beta sürümü yayınlanacak. Yani kararlı sürüme ulaşmak için önümüzde birkaç hafta gibi bir sürenin olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu noktada kasım ayının sonu oldukça ideal bir başlatma takvimi gibi gözüküyor.
Güncellemeyi ilk alacak olan modeller Galaxy S20 serisi olacak. Bunun ardından Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Note 10 serisi güncellemelere kavuşacak ve takip eden süreçte de diğer akıllı telefonlar ve tabletler için güncellemenin kararlı sürümü yayınlanacak.
Samsung One UI 3.0 Alacak Telefonlar ve Tabletler
One UI 3.0'ın betası oldukça kısıtlı modellere hitap etse de güncellemenin kararlı sürümü onlarca farklı modele sunulacak. İşte Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini alması beklenen onaylanmış ve henüz onaylanmamış tüm modellerin listesi!
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Note 20
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20+
- Galaxy S20
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip
- Galaxy Fold
- Galaxy Note 10+
- Galaxy Note 10
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy S10+
- Galaxy S10
- Galaxy S10e
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy Tab S7+
- Galaxy Tab S7
- Galaxy A90
- Galaxy A80
- Galaxy A71
- Galaxy A70s
- Galaxy A70
- Galaxy A60
- Galaxy A51
- Galaxy A50s
- Galaxy A50
- Galaxy A41
- Galaxy A40
- Galaxy A31
- Galaxy A30s
- Galaxy A30
- Galaxy A21s
- Galaxy A21
- Galaxy A20s
- Galaxy A20
- Galaxy A20e
- Galaxy A11
- Galaxy A10s
- Galaxy A10
- Galaxy A10e
- Galaxy A8s
- Galaxy A01
- Galaxy M51
- Galaxy M40
- Galaxy M31s
- Galaxy M31
- Galaxy M30s
- Galaxy M21
- Galaxy M11
- Galaxy M01s
- Galaxy M01
Peki siz Samsung'un Android 11 tabanlı yeni nesil kullanıcı arabirimi One UI 3.0 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni sürüm beklemeye değer yenilikler sunuyor mu? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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