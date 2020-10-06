Samsung One UI 3.0 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Modeller! - Samsung'un bir sonraki kullanıcı arabirimi olan One UI 3.0 neredeyse son haline ulaştı ve yakın bir zamanda pek çok akıllı telefon ve tablet için kullanıma sunulacak. Bu noktada yeni sürümün hangi yeniliklerle geldiğini, cihazınıza ne zaman sunulacağını ya da cihazınıza sunulup sunulmayacağını merak ediyor olabilrsiniz. Bu rehberimizde, merak ettiğiniz tüm bu detaylara daha yakından göz atacağız.

Samsung One UI 3.0 Yenilikleri

One UI 3.0 ile One UI 2.5 arasında temelde çok büyük bir tasarım farkı bulunmuyor. Buna karşın temel düzeyde bazı heyecan verici geliştirmeler bulunuyor ki, pek çok kullanıcının da odaklandığı asıl noktanın burası olduğunu düşünüyoruz. Peki yeni kullanıcı arabirimi ile akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde neler değişecek?

Artık bir widget eklemek için uzun uğraşlara ihtiyacınız yok, bir uygulamaya dokunup basılı tutmanız bunun için yeterli olacak.

Ana ekranda boş bir alana çift dokunarak ekranı kapatabileceksiniz Bunu Ayarlar -> Gelişmiş Özellikler menüsünden aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz.

Kilit ekranlarındaki widgetlar için de bazı yeniliklere gidildi.

Ekranı aşağı kaydırdığınızda gelen panelde konuşmaları ve oynatılan medyayı daha rahat görmeniz için bazı düzenlemeler yapıldı.

Her Zaman Açık Ekran için bazı yeni widgetlar eklendi.

Artık desteklenen televizyonlara kablosuz olarak bağlanabileceksiniz. Bu özellik Samsung DeX ile bağlantılıdır.

İnternette gezinirken azami açık sekme sayısı doksan dokuz olarak güncellendi.

Daha sürükleyici bir internet gezinme deneyimi için durum çubuğu artık gizlenebiliyor.

İnternet sekmelerini kilitleme ve yeniden sıralama özelliği eklendi.

Rehberinizde yinelenen kişiler - klon numaralar - varsa bunları artık çok daha rahat silebileceksiniz.

Arama deneyiminde de iyileştirmeye gidildi.

Çağrı ekranını kendi görselleriniz ve videolarınız ile özelleştirebileceksiniz.

Yakın zamanda silinen mesajları görebilmek adına artık bir çöp kutusu var.

Kamerada otomatik odaklama ve otomatik pozlama için yeni kullanılabilirlik seçenekleri eklendi.

Düzenlediğiniz resimleri tek tuşla orijinal sürümüne döndürebileceksiniz.

Bixby rutinleri için bazı yeni özellikler kullanıma sokuldu.

Samsung One UI 3.0 Çıkış Tarihi

One UI 3.0 şu sıralar oldukça kısıtlı bir kapalı beta sürecinde bulunuyor ve önümüzdeki günlerde herkese açık beta sürümü yayınlanacak. Yani kararlı sürüme ulaşmak için önümüzde birkaç hafta gibi bir sürenin olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu noktada kasım ayının sonu oldukça ideal bir başlatma takvimi gibi gözüküyor.

Güncellemeyi ilk alacak olan modeller Galaxy S20 serisi olacak. Bunun ardından Galaxy Note 20 serisi ve Galaxy Note 10 serisi güncellemelere kavuşacak ve takip eden süreçte de diğer akıllı telefonlar ve tabletler için güncellemenin kararlı sürümü yayınlanacak.

Samsung One UI 3.0 Alacak Telefonlar ve Tabletler

One UI 3.0'ın betası oldukça kısıtlı modellere hitap etse de güncellemenin kararlı sürümü onlarca farklı modele sunulacak. İşte Android 11 tabanlı One UI 3.0 güncellemesini alması beklenen onaylanmış ve henüz onaylanmamış tüm modellerin listesi!

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7

Galaxy A90

Galaxy A80

Galaxy A71

Galaxy A70s

Galaxy A70

Galaxy A60

Galaxy A51

Galaxy A50s

Galaxy A50

Galaxy A41

Galaxy A40

Galaxy A31

Galaxy A30s

Galaxy A30

Galaxy A21s

Galaxy A21

Galaxy A20s

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A11

Galaxy A10s

Galaxy A10

Galaxy A10e

Galaxy A8s

Galaxy A01

Galaxy M51

Galaxy M40

Galaxy M31s

Galaxy M31

Galaxy M30s

Galaxy M21

Galaxy M11

Galaxy M01s

Galaxy M01

Peki siz Samsung'un Android 11 tabanlı yeni nesil kullanıcı arabirimi One UI 3.0 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni sürüm beklemeye değer yenilikler sunuyor mu? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.