Android 15 Tabanlı One UI 7.0 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar!
Bu rehberde Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar ve tabletler listesi hazırladık. İşte yeni güncellemenin detayları!
Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar ve tabletler uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyor çünkü yeni yazılım güncellemesi ile birlikte cihazlar çeşitli yeniliklere kavuşacak. Bu, genel kullanım deneeyiminin üst seviyeye taşınmasını sağlayacak.
Android 15 alacak Samsung cihazlar henüz resmî olarak açıklanmadı ancak bu zamana kadar yaşanan sızıntılar, merak edilen sorunun yanıtını gözler önüne serdi. Bu rehberde One UI 7.0 güncellemesi hangi telefonlara gelecek sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.
One UI 7.0 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar Listesi
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15
- Galaxy A14
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
One UI 7.0 Güncellemesi Alacak Samsung Tabletler
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
Samsung Galaxy Al Nedir? Nasıl Kullanılır?
Samsung, kullanıcı gizliliği ve güvenliği gibi birçok mobil deneyimi sunan Galaxy Al'ı teknoloji ve yapay zeka tutkunlarına duyurdu.
Android 15 Tabanlı One UI 7.0 Güncellemesi Çıkış Tarihi
Teknoloji devi Samsung'un üzerinde çalıştığı One UI 7.0 güncellemesinin 2024 yılının ikinci yarısında çıkması bekleniyor. Bazı cihazların söz konusu güncellemeye kavuşmasının 2025 yılını bulabileceği söyleniyor.
Samsung'un yeni yazılım güncellemesi ekim veya kasım ayında resmî olarak tanıtılabilir. Ağustos ya da eylül ayında ise One UI 7.0 beta programının başlatılacağı iddia ediliyor.
Samsung Telefonda ve Tablette Güncelleme Nasıl Yapılır?
- Ayarlar menüsüne girin.
- "Yazılım güncellemesi" kategorisini açın.
- "İndir ve yükle" bölümünü görüntüleyin.
- Güncelleme işlemini uygulayın.
En İyi Samsung Telefon Modelleri - 2024
2024 yılında satın alabilecek en iyi Samsung telefonlar hangileri? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için birbirinden başarılı akıllı telefon modellerinin yer aldığı bir liste hazırladık.
Android 15 Tabanlı One UI 7.0 güncellemesi alacak Samsung telefon ve tablet modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR