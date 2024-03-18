Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi alacak Samsung telefonlar ve tabletler uzun bir süredir merak içerisinde bekleniyor çünkü yeni yazılım güncellemesi ile birlikte cihazlar çeşitli yeniliklere kavuşacak. Bu, genel kullanım deneeyiminin üst seviyeye taşınmasını sağlayacak.

Android 15 alacak Samsung cihazlar henüz resmî olarak açıklanmadı ancak bu zamana kadar yaşanan sızıntılar, merak edilen sorunun yanıtını gözler önüne serdi. Bu rehberde One UI 7.0 güncellemesi hangi telefonlara gelecek sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

One UI 7.0 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar Listesi

One UI 7.0 Güncellemesi Alacak Samsung Tabletler

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

(Wi-Fi/5G) Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Android 15 Tabanlı One UI 7.0 Güncellemesi Çıkış Tarihi

Teknoloji devi Samsung'un üzerinde çalıştığı One UI 7.0 güncellemesinin 2024 yılının ikinci yarısında çıkması bekleniyor. Bazı cihazların söz konusu güncellemeye kavuşmasının 2025 yılını bulabileceği söyleniyor.

Samsung'un yeni yazılım güncellemesi ekim veya kasım ayında resmî olarak tanıtılabilir. Ağustos ya da eylül ayında ise One UI 7.0 beta programının başlatılacağı iddia ediliyor.

Samsung Telefonda ve Tablette Güncelleme Nasıl Yapılır?

Ayarlar menüsüne girin.

"Yazılım güncellemesi" kategorisini açın.

"İndir ve yükle" bölümünü görüntüleyin.

Güncelleme işlemini uygulayın.

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