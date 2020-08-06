Samsung Galaxy Watch vs Galaxy Watch 3: Hangisini Almalısınız?

Samsung geçtiğimiz saatlerde düzenlediği Unpacked 2020 ile birlikte bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Bu etkinlik kapsamında tanıtılan yeni ürünlerden birisi de akıllı saat pazarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Galaxy Watch 3 oldu. Peki eğer yeni bir akıllı saat almayı düşünüyorsanız Samsung Galaxy Watch vs Galaxy Watch 3 kıyaslaması bizlere neler sunuyor? Sizler için bu iki modeli kıyaslayarak hangisini tercih etmeniz gerektiğine ışık tutuyoruz.

Samsung Galaxy Watch vs Galaxy Watch 3: Farklar Neler?

Öncelikle hayır, Galaxy Watch 2 şeklinde bir model yok. Şirketin geçtiğimiz saatlerde tanıttığı Galaxy Watch 3, Galaxy Watch modelinin halefi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada asıl soru yeni modelin kayda değer yükseltmelerle ve iyileştirmelerle gelip gelmediği.

Kıyaslamaya başlamadan önce her iki modelin fiyatlandırma aralığı hakkında ufak bazı bilgilendirmeler yapalım. Aşağıda yer alan fiyatlar modellerin tavsiye edilen resmi satış fiyatları olmakla birlikte çeşitli satıcılarda daha farklı fiyatlardan satışa sunuluyor olabilir.

Samsung Galaxy Watch modelinin 42mm modeli 1,699 TL iken 46mm modeli 2,199 TL dolaylarında. Samsung Galaxy Watch 3 modelinin 41mm modeli 2,099 TL iken 45mm modeli 2,299 TL dolaylarında. Buna karşın Galaxy Watch 42mm'i 1,579 TL ve 46mm'i 1,749 TL fiyat etiketi ile satın almanız mümkün. Bu nedenle fiyat karşılaştırmalarını bu fiyatlar üzerinden değerlendireceğiz.

Daha kısa bir şekilde Galaxy Watch 42mm ile Galaxy Watch 3 41mm arasında yaklaşık 520 TL ve Galaxy Watch 46mm ile Galaxy Watch 3 45mm arasında yaklaşık 550 TL fiyat farkı bulunuyor.

En kısa şekilde söyleyebiliriz ki eğer bütçe yönünde bir sorununuz yoksa aradaki 550 TL fark yeni bir model için değecektir. Ancak bu fark sizin için kritikse ve verip vermemekten emin değilseniz aradaki farklara daha yakından göz atalım.

Galaxy Watch vs Galaxy Watch 3: Tasarım Kıyaslaması

Galaxy Watch 3'ün halefine göre yüzde 14 daha ince ve yüzde 15 daha hafif olduğunu biliyoruz. Bu, kolunuzda taşırken daha az rahatsız edeceği ve daha narin duracağı anlamına geliyor. Ayrıca yeni modelde de fiziksel bezel bulunuyor ve bu bezelde saat hizalandırmaları yer almıyor. Yani daha sade bir bezel yapısı bulunmakta.

Kazanan: Galaxy Watch 3

Galaxy Watch vs Galaxy Watch 3: Ekran Kıyaslaması

Galaxy Watch 3, Galaxy Watch'un aksine daha küçük boyutlarda geliyor. Öte taraftan boyut küçülse de ekran tarafında aynı durumdan bahsedemeyiz. Galaxy Watch 3 41mm'de 1,2 inç ve 45mm'de 1,4 inç boyutunda ekranlar yer alırken Galaxy Watch 42mm'de 1,2 inç ve 46mm'de 1,3 inç boyutunda ekranlar yer alıyor.

Yani 41mm ve 42mm modelleri arasında ekranda boyut farkı bulunmazken 45mm varyantının 46mm varyantından daha geniş bir ekrana dahi sahip olduğunu görüyoruz. Bu ekranların ne kadar dayanıklı olduğunu sorarsak Galaxy Watch, Galaxy Watch Active 2'de de yer alan Gorilla Glass DX Plus ile korunurken Galaxy Watch 3'te Gorilla Glass DX yer almakta.

Kazanan: Galaxy Watch

Galaxy Watch vs Galaxy Watch 3: Egzersiz ve Sağlık Takibi Kıyaslaması

Sağlık takibinden başlarsak Watch 3, Watch'a kıyasla çok daha önemli iyileştirmelerle birlikte gelir ve bunlara önem veren kişiler için aradaki fiyat farkı gerçekten önemsiz kalacak. Yeni modelde kandaki oksijen seviyesini izleyebilen SpO2 Sensörü, tek kanallı elektrokardiyografi çekmenize olanak sunan EKG ve tansiyon ölçmenize yardımcı olan Kan Basıncı Sensörü yer alıyor.

Buna karşın yeni eklenen bu özelliklerin büyük bir kısmı, her ülkenin sağlık bakanlığından onay alınmasını gerektiriyor. Yani özelliklerin ülkemizdeki kullanımı için bir süre beklememiz gerekebilir. Eğer egzersiz takibinden devam edersek yeni model aslında Galaxy Watch ile aynı egzersiz takibi sistemi üzerine kurulu. Buna karşın yedi adet yeni egzersiz takibi seçeneği de bulunuyor.

Kazanan: Galaxy Watch 3

Galaxy Watch vs Galaxy Watch 3: Performans Kıyaslaması

Hem Galaxy Watch 3 hem de Galaxy Watch Exynos 9110 işlemci ile geliyor. Yeni modelde 8 GB dahili depolama kapasitesi bulunurken önceki modelde ise 4 GB dahili depolama kapasitesi bulunmakta. Öte taraftan tüm Galaxy Watch 3 modelleri 1 GB RAM ile geliyor. Bu, Galaxy Watch 42mm'de yer alan 768 MB RAM ile kıyaslandığında daha yüksek, Galaxy Watch 46mm'de yer alan 1,5 GB RAM ile kıyaslandığında ise daha düşük.

Ancak endişeye mahal vermeye gerek yok. Nitekim Apple Watch Series 5 de 1 GB RAM ile çalışıyor.

Batarya, önceki modelin muhtemelen en belirgin fark yaratacağı alanlardan birisidir. Galaxy Watch 42mm'de 270 mAh, 46mm'de ise 472 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor ve 46mm modelinde bu batarya ile gerçekten başarılı pil performansları alınabiliyor. Galaxy Watch 3 41mm'de 247 mAh, 45mm'de ise 340 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor.

Tabii bunun yazılımsal iyileştirmelerle dengelenmiş olabileceğini düşünebiliriz ancak bunu söylemek için henüz erken ve teknik tabloda Galaxy Watch 3 geride kalıyor.

Kazanan: Galaxy Watch

Kimler Galaxy Watch Almalı?

Yukarıdaki kıyaslamaya göz attığımız zaman Galaxy Watch 3 yerine Galaxy Watch tercih etmesi gereken kişileri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Akıllı saati gündelik ihtiyaçlar için (bildirimler, çağrılar, uyarılar ve basit egzersizler) kullanacak olanlar.

- Daha uzun batarya ömrü isteyenler.

- Daha dayanıklı ekran isteyenler.

- Aradaki fiyat farkını ödemek istemeyen kişiler.

Kimler Galaxy Watch 3 Almalı?

Yukarıdaki kıyaslamaya göz attığımız zaman Galaxy Watch yerine Galaxy Watch 3 tercih etmesi gereken kişileri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Daha yeni bir cihaza sahip olmak isteyenler.

- Bütçe yönünde herhangi bir sıkıntısı olmayanlar.

- Sağlık takibinde çok daha gelişmiş (EKG, Kan Basıncı, SpO2) özelliklere sahip olmak isteyenler.

- Daha gelişmiş egzersiz takibi özellikleri isteyenler.

- 42mm ya da 46mm'i nispeten büyük bulup daha küçük bir model kullanmak isteyenler.

Peki siz bu kıyaslama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iki model arasında hangisi, hangi nedenlerle tercih edilmeli? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.