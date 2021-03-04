Android 12 Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar - Bildiğiniz üzere Samsung, son zamanlarda yazılım güncellemesi tarafında daha cömert ve daha hızlı bir yol izlemeye başladı. Peki ama kullandığınız akıllı telefon, yeni güncellemeyi alacak modellerden birisi mi?

Şu sıralar Android 12 ile ilgili pek çok yeni gelişmeye tanıklık ediyoruz. Bunların arasında önemli tasarımsal iyileştirmeler, uzun bir süredir beklenen oyun modu, çift uygulama desteği, mesaj zamanlama ve tek el ile kullanım imkanı gibi bazı özelleştirmeler, iyileştirmeler ve yenilikler yer alıyor. Android 12 hakkında daha fazla detaya ulaşmak isterseniz, hemen yukarıdaki bağlantımızı ziyaret edebilirsiniz.

Tabii ki her yeni güncelleme öncesi, akıllı telefon kullanıcılarını saran bir heyecan dönemi var. Nitekim siz de bu yeniliklere kavuşup kavuşamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Hemen aşağıda hangi Samsung modellerinin yeni güncellemeyi alacağını sizler için listeledik.

Bu listeyi yeni gelişmeler ve açıklamalar doğrultusunda sürekli olarak güncelleyeceğimiz için en güncel detaylara ulaşmak adına burayı sık sık ziyaret ettiğinizden emin olun. Bu arada listedeki bilgiler zaman içerisinde değişiklik gösterebileceği için kesinlik taşımamaktadır.

Android 12 Alacak Samsung Telefonlar Listesi

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy A90

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy M12

Tabii ku burada yer verdiğimiz modellerin sayısı şirket tarafından yapılan açıklamalarla birlikte artış gösterecektir. Öte taraftan şu an için yeni güncellemeye kavuşması beklenen modelleri bu şekilde sıralamamız daha doğru olacaktır. Yeni detayları öğrendikçe sizleri haberdar edeceğiz.

Bu arada Huawei ve Xiaomi modellerinden hangilerinin yeni güncellemeyi alacağını öğrenmek için aşağıdaki bağlantılarımızı ziyaret edebilir, bu markalar için özel olarak oluşturduğumuz listelere hızlı bir şekilde göz atabilirsiniz.

Peki siz bu listede yer verdiğimiz modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi akıllı telefonu kullanıyorsunuz ve kullandığınız modelin yeni güncellemeyi alacağını düşünüyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.