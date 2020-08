Samsung Galaxy Buds+ vs Galaxy Buds Live: Hangisini Almalısınız?

Samsung geçtiğimiz saatlerde düzenlediği Unpacked 2020 ile birlikte bazı yeni ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Bu etkinlik kapsamında tanıtılan yeni ürünlerden birisi de tam kablosuz kulaklık pazarına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Galaxy Buds Live oldu. Peki eğer yeni bir tam kablosuz kulaklık almayı düşünüyorsanız Samsung Galaxy Buds+ vs Galaxy Buds Live kıyaslaması bizlere neler sunuyor? Sizler için bu iki modeli kıyaslayarak hangisini tercih etmeniz gerektiğine ışık tutuyoruz.

Samsung Galaxy Buds+ vs Galaxy Buds Live: Farklar Neler?

Söz konusu şey kablosuz kulaklıklar olduğunda neredeyse sonsuz sayıda seçenekle karşı karşıyasınız çünkü her bütçeden her isteğe hitap edecek modeller var. Eğer bunların arasında seçeneklerinizi en aza indirebildiyseniz ve sonucunda Galaxy Buds+ ve Galaxy Buds Live ile karşı karşıya kaldıysanız, doğru yerdesiniz. Bulunduğumuz noktada ası soru yeni modelin kayda değer yükseltmelerle ve iyileştirmelerle gelip gelmediği olacaktır.

Kıyaslamaya başlamadan önce her iki modelin fiyatlandırma aralığı hakkında ufak bazı bilgilendirmeler yapalım. Aşağıda yer alan fiyatlar modellerin tavsiye edilen resmi satış fiyatları olmakla birlikte çeşitli satıcılarda daha farklı fiyatlardan satışa sunuluyor olabilir.

Samsung Galaxy Buds+ için tavsiye edilen resmi satış fiyatı 899 TL iken Galaxy Buds Live için tavsiye edilen resmi satış fiyatı 1,299 TL olarak açıklandı. Daha kısa bir şekilde Galaxy Buds+ ve Galaxy Buds Live arasında yaklaşık 400 TL fiyat farkı bulunuyor.

En kısa şekilde söyleyebiliriz ki eğer bütçe yönünde bir sorununuz yoksa aradaki 400 TL fark yeni bir model için değecektir. Ancak bu fark sizin için kritikse ve verip vermemekten emin değilseniz aradaki farklara daha yakından göz atalım.

Galaxy Buds+ vs Galaxy Buds Live: Tasarım Kıyaslaması

Tasarım tarafında baktığımızda Galaxy Buds+ ve Galaxy Buds Live arasında önemli farklar bulunuyor. Yeni model, alışkın olmadığımız yeni bir form faktörü ile karşımıza çıkıyor ve şirket bu yeni tasarımın önemli ölçüde iyileştirilmiş ergonomik tasarım ile geldiğini vurguluyor.

Galaxy Buds Live dış kısmı parlak bir yüzey ile geliyor ve kulak kanalına oturan kısım kulaklarınızı serin tutabilmek adına hava deliğine sahip mat bir yüzeye sahip. Galaxy Buds+ ise üst ve iç kısımları mat plastikten oluşan yuvarlak ve üçgenimsi bir şekle sahiptir. Buna ek olarak Galaxy Buds+ ile sunulan kanatlar, kulaklıkların kulağınıza gerçekten güven verici bir şekilde oturmasına olanak sunuyor. Bunun Galaxy Buds Live için ne ölçüde geçerli olacağını tahmin etmek ise zor. Bu arada her iki kulaklıkta çeşitli durumlarda zarar görmemesi adına IPX2 sertifikası ile kutudan çıkıyor.

Tasarım tamamı ile kullanıcılara bağlı olduğundan hangisinin sizin için en uygunu olduğunu seçmeniz gerekiyor.

Kazanan: Yok

Galaxy Buds+ vs Galaxy Buds Live: Özellik Kıyaslaması

Galaxy Buds Live en önemlisi aktif gürültü engelleyici olmak üzere bazı yeni özellikler ile birlikte geliyor. Buna ek olarak oyuncuları da düşünen yeni modelde Oyun Modu olarak adlandırılan yeni bir özellik yer alıyor ve bu sayede ses gecikmesi minimum düzeye indirgeniyor. Bu, bir oyunda ayak sesini duyduğunuzda öleceğinizi ya da yaşayacağınızı anlamak adına belirleyici bir faktör olabilir.

Öte taraftan Galaxy Buds+ kulağı sıkı bir şekilde sararak pasif gürültü izolasyonuna güveniyor. Nitekim bu, gayet başarılı bir şekilde çalışıyor ve çoğu zaman gürültünün önemli bir kısmını kulağın dışında bırakıyor.

Kazanan: Galaxy Buds Live

Galaxy Buds+ vs Galaxy Buds Live: Ses Kıyaslaması

Samsung'un dünyaca ünlü AKG'i satın alması ile birlikte her iki kulaklık da AKG ayarlı sürücülerle donatılmıştır. Bu kapsamda her iki model de net ayrıntılar, nispeten sıcak ses ve zengin baslar sunmakta. Buna ek olarak Buds Live'ın parlak tizler, dinamik orta sesler ve keskin ayrıntılar sunmasını bekliyoruz.

Kazanan: Galaxy Buds Live

Galaxy Buds+ vs Galaxy Buds Live: Pil Ömrü Kıyaslaması

Galaxy Buds+ mevcut durumda 11 saat pil ömrü ile birlikte en uzun batarya ömrüne sahip cihazlardan birisi. Galaxy Buds Live ise aktif gürültü engelleme ve her zaman açık mikrofonla 6 saat, aktif gürültü engelleme kapalıyken her zaman açık mikrofonla 6,5 saat, aktif gürültü engelleme ve her zaman açık mikrofon kapalı iken 8 saat kullanım ömrü sunuyor.

Kazanan: Galaxy Buds+

Kimler Galaxy Buds+ Almalı?

Yukarıdaki kıyaslamaya göz attığımız zaman Galaxy Buds Live yerine Galaxy Buds+ tercih etmesi gereken kişileri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Daha uzun pil ömrü isteyenler.

- Aradaki fiyat farkını ödemek istemeyen kişiler.

- Kulağa sıkı bir şekilde oturan kulaklık isteyenler.

Kimler Galaxy Buds Live Almalı?

Yukarıdaki kıyaslamaya göz attığımız zaman Galaxy Buds+ yerine Galaxy Buds Live tercih etmesi gereken kişileri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Daha yeni bir cihaza sahip olmak isteyenler.

- Bütçe yönünde herhangi bir sıkıntısı olmayanlar.

- Çok sık gürültülü ortamlarda bulunup aktif gürültü engelleyici isteyenler.

- Kablosuz kulaklık ile oyun oynamak isteyenler.

- Daha ayrıntılı ve başarılı ses isteyenler.

Peki siz bu kıyaslama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iki model arasında hangisi, hangi nedenlerle tercih edilmeli? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.