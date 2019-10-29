Alluris, birbirine bağlı bir dünyayı sadece sola veya sağa kaydırarak keşfedeceğiniz kendine özgü bir macera oyunudur! Zindanlarda yağma, depoları çalma, kırık arabaları onarmak, bir sıçanla evlenmek; Bu oyunda herkes için bir şey bılunuyor.

Android cihazlara yönelik bu rol yapma oyununda kahramanın kaderini belirleyin; bu, günlük rutininizden mola vermenize ve kendinizi inanılmaz renkli masal dünyasına sokmanıza izin verir. Alluris'te en şaşırtıcı maceralarla karşılacaksınız, burada yalnızca kendi seçiminizi kullanarak geleceğinizi belirleyeceksiniz.

Maceralarla dolu bu sınırsız dünyayı keşfedin, diğer karakterlere yardım edin ya da kötülük yoluna dönün, hırsız olun, hangisini seçeceksiniz?