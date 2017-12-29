AppSearch uygulaması, Android cihazlarınızdaki uygulamalar arasında hızlıca arama yapmanızı sağlıyor.

Akıllı telefon veya tabletlerinizde onlarca uygulama varsa ve bu uygulamalardan istediğinizi kolaylıkla bulamıyorsanız, AppSearch uygulaması bu konuda size kolaylık sağlıyor. Hızlı bir şekilde uygulamalarınızı arayan uygulamada, yakın geçmişteki aramalarınızı da görebiliyorsunuz. Kullanmak istediğiniz uygulamayı hızlı bir şekilde bulmanızda yardımcı olan ve zamandan kazandıran uygulamada, arama kutusuna birkaç harf girmeniz yeterli oluyor.