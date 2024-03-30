Fotoğraftaki Kişi Nasıl Bulunur? Yüz Tanıma ile Kişi Bulma

İnternette birini bulmaya çalışırken yazılı arama yapmak yerine görsel ile arama yapmayı tercih edebilirsiniz. Özellikle elinizdeki fotoğrafın kime ait olduğunu bulmak istiyorsanız! Bunun için kullanılan ‘tersine arama’ ve ‘yüz tanıma’ teknolojileri istediğiniz kişiye ait başka görsel ve videolara hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor.

Arama motorlarında birkaç küçük adımda yüz tanıma özelliğini aktifleştirebilir veya bunun için özellikle geliştirilmiş üçüncü parti yazılımlardan da destek alabilirsiniz. Bu yöntemlerden birini seçtiğinizde izlemeniz gereken başlıca adımları sizin için sıralıyoruz!

Fotoğraftaki Kişi Nasıl Bulunur?

Birçok arama motorunda tersine arama özelliği uzun süredir kullanılabiliyor. Örneğin, Google’da arama çubuğunun üstünde bulunan mikrofon butonu sesli, kamera butonu ise görsel aramayı simgeliyor.

Bu butona tıkladıktan sonra arama yapmak istediğiniz görseli ilgili alana sürükleyebilir veya ‘dosya yükleyin’ seçeneğine tıklayıp bilgisayarınızdan bu öğeyi seçebilirsiniz. Dilerseniz alt kısımda yer alan ‘resim bağlantısı yapıştırın’ kısmına internette bulduğunuz ve benzerlerini aramak istediğiniz görselin URL’sini yapıştırabilirsiniz.

Resmin kendi URL’sini almak için görselin üstüne sağ tıklayıp ‘bağlantı kaynağını kopyala’ demeniz gerekiyor. Kişi bazlı arama yapmak için Google görsel arama menüsüne gelip URL’yi yapıştırdıktan sonra, linkin sonunda ‘’&imgtype=face’’ ibaresini yazabilirsiniz. Tırnak işaretleri olmadan linke bu yazıyı ekledikten sonra enter’a basıp ilerleyin.

Böylece arama motorunda seçtiğiniz görseldeki kişilerin yüzüne odaklı bir arama işlemi gerçekleştirilecektir. Google’da bu yöntemle arama yaptığınızda ‘kişi sonuçları sınırlıdır’ uyarısı alabilirsiniz.

Pinterest’e baktığımızda görsel arama ve koleksiyon oluşturma amacıyla sık kullanılan bir uygulama olduğunu hepimiz biliyoruz. İşleyişi de aslında Google görsel arama ile oldukça benzer.

İnternette konuştuğunuz birini, bir ünlüyü, görüp de adını hatırlayamadığınız kişilerin resimlerini Pinterest’te de tıpkı Google’daki gibi aratabilirsiniz.Aynı şekilde Yandex’in görsel arama özelliğini de kullanabilirsiniz.

Üçüncü taraf yazılımlara geldiğimizde bazı uygulamaların öne çıktığını görüyoruz. Bunları şu şekilde sıralamak mümkün:

TinEye

Clearview

PicTriev

PimEyes

Betaface

Bu programlardan Clearview’in bazı suçları çözmek amacıyla bile kullanıldığı biliniyor. TinEye, arama motorlarına benzer biçimde terse görsel arama yapmanızı sağlıyor. PimEyes da tersine görüntü araması yaparken çeşitli yüz tanıma teknolojilerini kullanan başarılı bir araç.

PicTriev ve BetaFace’in işleyişleri birbirine oldukça benziyor. PicTriev’de URL veya yükleme ile görseli sisteme aktardığınızda bu görseldeki kişiye benzeyen ünlülerin resimleri sizin için sıralanıyor.

Ayrıca birden fazla fotoğraf arasında ‘similarity’ ve ‘identity’ seçenekleri sayesinde ne kadar benzerlik olduğunu saptamak için de kullanılıyor. BetaFace ise sunduğu arama seçenekleri ile daha kaliteli bir eşleşme elde etmenize yardımcı oluyor ve yine ünlüler hakkında yapılan görsel aramalara hizmet ediyor.

Siz bu araçlardan hangilerini kullanıyorsunuz? Sizce arama motorlarının tersine görsel arama performansı nasıl? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!