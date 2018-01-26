Arama motoru denilince ilk akla gelen şüphesiz Google oluyor. Ancak, kullanıcıların tercih ettikleri diğer arama motorlarının varlığı da küçümsenemez. Firefox tarayıcısı, bu arama motorlarından birini kullanmanız gerektiğini düşünüyor ve adres çubuğuna bir şey yazdığınızda kullanabileceğiniz birkaç arama motorunu sunuyor. Bunların hepsini kullanmıyorsanız ve kaldırmak istiyorsanız, bu rehberimizde Firefox’ta arama motorları nasıl kaldırılır? Anlatacağız.

Firefox’ta Arama Motorlarını Kaldırma

Firefox’ta varsayılan olarak Google, Bing, Yandex, Yahoo, DuckDuckGo ve Wikipedia gibi arama motorları bulunuyor. Bunlardan sadece birini kullanıyorsanız, Ayarlar bölümünden kolayca kaldırabilir veya yenilerini ekleyebilirsiniz.

Öncelikle sağ üst köşedeki menüden Seçenekler’e gidiyoruz. Ardından Arama sekmesine geçiyoruz.

Ekranı aşağı kaydırdığınızda Tek tıklamalı arama motorları sekmesini görebilirsiniz. Burada tarayıcınızdaki arama motorları listelenecektir. Kullanmak istemediğiniz arama motorunun yanındaki tik işaretini kaldırabilir ya da bir kez tıkladıktan sonra sağ altta beliren Kaldır butonuna tıklayabilirsiniz.

Daha sonra fikrinizi değiştirirseniz ve yeni arama motoru eklemek isterseniz, aynı bölümde hemen sol altta yer alan Daha fazla arama motoru bul seçeneğine tıklayarak alternatif arama motorlarının yer aldığı Mozilla eklentileri sayfasına gidebilirsiniz.

Chrome’da Arama Motorlarını Kaldırma

Chrome tarayıcısında da benzer bir özellik var ancak kullanıcı arayüzü Firefox kadar karmaşık değil. Adres çubuğuna chrome://settings/searchEngines yazarak kayıtlı arama motorlarını görebilir ve hemen sağındaki menüden kaldırabilirsiniz. Chrome’daki faydalı bir özellik sayesinde arama motoru eklemenize gerek kalmadan da istediğiniz web sitesinde arama yapabiliyorsunuz.

Örneğin; YouTube’da bir video aramak istediğinizde adres çubuğuna YouTube yazıp Tab tuşuna bastığınızda, arama terimlerinizi direkt olarak YouTube’da aratabilirsiniz.