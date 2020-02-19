Sizi İzlemeyen 7 Güvenli Arama Motoru

İnternette gezinirken izlenmek istememeniz en doğal hakkınızdır fakat güvenliği sağlamak o kadar basit değildir. Normal tarayıcılardaki “sözde” özel ya da gizli modları kullanmak size özel arama yapma imkânı vermez. İşte güvenli arama motorları listesi!

Arama motoru denilince aklınıza ilk olarak Google geliyor, değil mi? Muhtemelen Google geliyordur çünkü tüm dünya genelinde arama motoru devi olarak biliniyor. Google’ın gelir elde etmesi için reklamlara ihtiyacı var. Bu reklamları doğru kişilere sunabilmek için ise kullanıcıların son aramalarını kullanıyor. Reklam veren kişi ve kurumlar, ürün ve hizmetlerini bu sayede hedef kitlesinden bağımsız kişilere göstermemiş oluyor.

Güvenli bir şekilde arama yapabilmeniz için bazı güvenli arama motorlarını kullanmalısınız. Bu yazıda, sizi izlemeyen 7 güvenli arama motorunu bir arada göreceksiniz.

1. DuckDuckGo

DuckDuckGo, size gelişmiş bir arama deneyimi sunan ve aramalarınızı asla izlemeyen en güvenli arama motorlarından biridir. İnternette gizli kalmayı isteyen kişiler için özel olarak tasarlanmıştır ve arama sonuçları verilerinizden faydalanarak gösterilen reklamlar olmadan gösterilir.

Startpage aramalarınızdaki gizliliği sağlarken ve adımlarınızı izlemekten kaçınırken arama sonuçlarını maksimum verimlilikle vermek için güçlü bir şekilde çalışır. IP adresinizi ya da konumunuzu izleyen web sitelerinden korunmanıza yardımcı olmak için bir proxy sunucusu sağlar. Chrome ya da Firefox tarayıcınıza eklenebilir ve hatta renk teması değiştirilebilir.

Privatelee, güvenli arama ve sıkı filtre seçeneği sağlıyor. Bu arama motoru, anahtar kelimelerinizi reklam ve izleme amacıyla kullanmak için tutmaz.

Hulbee, arama ya da konum geçmişinizi takip etmeden anlık aramalar sağlayan özel bir arama servisidir. Hulbee, sitelerin kullanıcı hakkında istediği bilgileri siteye sağlar fakat ziyaretçilerin bilgilerini hiçbir zaman analiz etmez ya da saklamaz. Saldırılara ve veri sızıntılarına karşı güvenlik sağlamak amacıyla kişisel aramaların tamamı şifrelenir.

Yippy ile arama sonuçlarını kategoriler hâlinde manuel olarak filtreleyebilir ve size uygunsuz gelen arama sonuçlarını işaretleyebilirsiniz. Yippy, bazı arama motorlarından farklı olarak fotoğraflar, haberler, bloglar dahil olmak üzere üzere birçok içerik türünün aranmasını sağlar.

Yippy ayrıyeten önbelleğe alınan sayfaları görüntülemenize ve sonuçları kaynaklara, web sitelerine göre filtrelemenize olanak tanır. Arama sorgularınızı izlemez, özelleştirilmiş reklamlar göstermez.

Disconnect Search; Google, Bing ve Yahoo gibi büyük arama motorlarından içerik arama için yardım alır ancak çevrimiçi aramalarınızı, etkinliklerinizi ya da IP adresinizi asla izlemez. Disconnect Search, bulunduğunuz konuma göre gezinmenizi sağlar ve böylece coğrafi konumunuza bağlı olarak alakalı sonuçlar elde edebilirsiniz.

MetaGer arkanızda ayak izi bırakmadan takip edilemez aramalar yapmanızı sağlar. Kullanıcılara aynı zamanda bir proxy sunucusu sağlar ve böylece kullanıcıların IP adresleri gizli tutulur. Bunların yanı sıra, arama için kullandığınız anahtar kelimeler asla kaydedilmez ve izlenmez.