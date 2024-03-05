Gizli numaradan arama yapma, aranan kişi tarafından numaranızın görünmemesini sağlayan bir yöntemdir. Kişiler farklı sebeplerden numaralarını gizleyerek karşı tarafı arama yöntemini tercih ediyorlar.

Bu yazımızda, sizler için gizli numaradan aramanın nasıl yapıldığını anlattık. Aşağıdaki yöntemleri adım adım uygulayarak kolayca gizli numaradan arama yapabilirsiniz.

Gizli Numaradan Arama Ayarları

Akıllı telefonlar üzerinden gizli numaradan arama yapmadan önce yapılması gereken bazı ayarlar gerekiyor.. Aşağıdaki adımları izleyerek Android ve iPhone telefonlar için gizliden arama ayarlarını uygulayabilirsiniz.

iPhone Gizli Numara Arama Ayarı

iPhone telefonlar ile gizli numaradan arama yapma ayarı için aşağıdaki adımları uygulayın:

İlk olarak telefondan "Ayarlar" menüsüne girin ve "Telefon" kısmını açın.

Sonrasında "Aramalar" bölümünü girin.

Son olarak ise karşımıza "Numaramı Göster" kısmı çıkıyor.

Burada arama yaptığınız kişinin telefonun sizin numaranızın gizli görünmesi için kapalı hale getirin.

Bu sayede iPhone telefonlarda gizli numara ile aramayı etkinleştirmiş olursunuz.

Android Gizli Numara Arama Ayarı

Gizliden aramanın bir diğer yöntemi ise Android telefonlardır. Android telefonlar ile gizli numaradan arama yapma ayarı için aşağıdaki adımları takip edin:

İlk olarak telefonun “Arama” kısmını açın.

Sonrasında “Seçenekler” butonuna basın.

Çıkan kısımdan “Arama Ayarları” bölümüne girin.

Buradan sonra "Ek Ayarlar" kısmını açıp, "Arayan Kimliği"ni seçin.

Karşımıza çıkan seçenekte "Numarayı Gizle" seçeneğine tıklayın.

Bu şekilde Android cihazlarda gizli numara ile aramayı etkinleştirebilirsiniz.

Gizli Numaradan Arama Nasıl yapılır?

Tüm operatörler üzerinden gizli numaradan arama yapmak için arama yerine numarayı yazmadan önce "#31#" yazmanız gerekiyor. Örneğin:

Arama yerine numaranızı “#31#0543579XXXX” şeklinde yazın.

Yani gizliden aramak istediğimiz numaranın başına #31# kodunu (kare üç bir kare) yazın.

Ardından arama butonuna basarak belirttiğimiz numarayı arayın.

Bu sayede aranan kişinin telefon ekranında "Özel Numara Arama" ya da "Gizli Numara" şeklinde gelen arama görünecek.

Gizli Numaradan Arama Yapılamıyor

Eğer karşınızdaki kişi gizli numaradan aramayı kapattıysa, siz onu gizli numaradan arayamıyorsunuz. Gizli numaradan bir kişiyi arayabilmek için onun gizli numaradan yapılan aramaları engellememiş ya da kapatmamış olması, yani arayacağınız kişinin gizli aramalara izin vermesi gerekiyor.

Gizli Numaradan Arayan Kişiyi Öğrenme

Gizli numara yöntemi ile aranan kişi, sizin aradığınızı öğrenemez. Ancak, yapmış olduğunuz tüm aramalar operatörler tarafından kayıt altına alınıyor.

Aradığınız kişiyi rahatsız ediyorsanız ve kişi sizi savcılığa şikayet ettiği takdirde, savcılık üzerinden gizli numaradan arayan kişiyi öğrenebiliyor.

Gizli numaradan arama yöntemi hakkında merak ettiğiniz tüm soruları, bize yorumlar kısmından sorabilirsiniz.