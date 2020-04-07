Kişisel Verileri Tutmayan En İyi Arama Motorları

Bir konu hakkında araştırma yapmak, sevilen dizileri ve filmleri incelemek, dizi ve film önerileri almak, topluluklar keşfetmek ve keşfedilen topluluklara dahil olmak ve benzeri amaçlar doğrultusunda arama motorlarını kullanırız.

Dünyanın en büyük arama motorlarından biri olan Google’ın yanında popüler arama motorlarının hemen hemen tamamının kullanıcıların kişisel verilerini tuttukları düşünülmektedir. Arama motorlarının kişisel verileri tutmalarının en büyük nedeni, kullanıcıların önüne çıkacak reklamları daha önceki aramaları ile ilişkili yapmaktadır.

Kişisel verilere yeterince önem verilmeyen arama motorunu kullanmak istemeyen internet kullanıcıları, kişisel verileri tutmayan arama motorlarını kullanmak istemektedir. Bu yazıda, kişisel verileri tutmayan en iyi arama motorlarını sıraladık. İşte kişisel verileri tutmayan en iyi arama motorları!

Bu listeyi başlatmak için Tor Browser’ın varsayılan arama motorundan daha iyi bir arama motoru yoktur. ABD merkezli DuckDuckGo, internette arama yapılırken kullanıcıların kişisel verilerini güvende tutmaktadır. Arama motorlarını kullanarak yapılan aramalarınızın kayıt altına alınmamasını istiyorsanız DuckDuckGo harika bir seçim olacaktır.

DuckDuckGo bilgilerinizi kayıt altında tutmadığı için kişisel verilerinizi satamaz. DuckDuckGo verilerinizi satmak için kullanmadığından ötürü gelir elde etmek için farklı yollara ihtiyaç duymaktadır. DuckDuckGo’da reklamlar yer alır ama reklamlar aramalarınızla ilgili olur.

Google benzeri bir arama motorunu mu tercih ediyorsunuz? Hollanda merkezli Startpage’i deneyebilirsiniz. Startpage, Google’ın arama sonuçlarından faydalanır. DuckDuckGo’nun sonuçlarını eksik buluyorsanız Startpage’i tercih edebilirsiniz.

Startpage kullanıcıların gizliliğini ön planda tutar. Startpage, aramalarınızı kayıt altına almadan web sitelerini ziyaret etmenize imkân verir. Herhangi bir arama sonucunun yanında yer alan “Anonymous View” yazısına tıklarsanız web sitesine bir proxy sunucusu üzerinden yönlendirilirsiniz ve böylece web sitesi de hakkında bilgi toplayamaz.

MetaGer Almanya merkezli bir arama motorudur. MetaGer, kullanıcıların kişisel verilerine önem veren başka bir arama motorudur. MetaGer, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde konumunuzun gizli kalması için bir proxy sunucusu kullanır.

MetaGer’de bir şeyler aratıldığında her sonucun altında web sitesine anonim olarak ulaşılmasına yardımcı olacak bir bağlantı yer alır. Bu bağlantıya tıklandığında MetaGer sizi bir proxy sunucusuna bağlar ve sizi web sitesine öyle yönlendirir.

Qwant özellik bakımından çok kapsamlı bir arama motorudur. Bu özelliklerin bazıları konumunuzu ya da başka bir kişisel bilginizi gerektirmektedir. Bu, en üst düzeyde gizlilik isteyen kullanıcılar için ideal bir seçim olmadığını göstermektedir.

Qwant arama geçmişinizi saklamayan ücretsiz bir arama motorudur. Qwant’ı açtığınız anda birçok özellik karşınıza çıkacaktır. Qwant’ın müzik arama motoru ve çocuklar için özel bir sürümü bulunmaktadır. Haritalar özelliği ve sayfanın alt kısmında haberler yer almaktadır.

Önceki arama motorlarında sonuçları sizlere sunmak üzere büyük arama motorlarından destek aldığını fark etmişsinizdir. Bu sizin için bir sorun teşkil ediyor ise kendi sonuçlarını üreten bir arama motorunu tercih edebilirsiniz.

Mojeek, İngiltere merkezli bir arama motorudur. Mojeek’i listenin diğer arama motorlarından ayıran en büyük özelliği, kendi arama sonuçlarını üretmesidir. Mojeek’in arama sonuçları, büyük arama motorlarının sonuçları kadar mükemmel olmasa da kendini sürekli olarak yenilemektedir.