Art Blitz, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyundur.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Art Blitz oyununda resim çizerek zaman geçiriyorsunuz. Dünyaca ünlü başyapıtları tekrardan ayağa dikerek zaman geçirebileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Kolay oynanışıyla dikkat çeken oyunda eşleştirme yaparak ilerliyorsunuz. Keyifli bir deneyim sunan oyunda tüm parçaları uygun yerlerine oturtarak tabloları tamamlamanız gerekiyor. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan Art Blitz oyununu kaçırmayın derim. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun.

Art Blitz oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.