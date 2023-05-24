Lexica Art Nedir? Nasıl Kullanılır?

Lexica Art, popüler yapay zeka sanat modellerinden Stable Diffusion projesiyle ortaya çıkmıştır. Ücretsiz olarak kullanılabilen bu araçla görüntü arama ve metinden görüntüler oluşturma gibi işlemler yapılıyor.

Kullanımı çok basit olan araç, diğer yapay zeka araçlarına kıyasla daha az özelleştirilebiliyor. Diğer bir ifadeyle Lexica Art, yapay zekanın oluşturduğu görsellerin arama motoru olarak biliniyor. Basit arayüzü ve arama çubuğuyla kullanıcılarından tam not alıyor. Aynı zamanda sonuçların altında önizlemesi de bulunuyor.

Lexica Art Özellikleri Nelerdir?

Lexica Art; belirli istemlerle bilgi istemi öğelerini aramayı sağlayan bir arama çubuğudur. Arama sorgusuna benzer şekilde görsel oluşturulur. Bu yapay zeka aracı, on milyonun üzerinde Stable Difusion görüntüsünü indeksliyor. Bundan dolayı başkaları tarafından aranılan ya da ona yakın olan unsurlar denenmiş olabilir.

Lexica Art, yapay zeka çizimleriyle nelerin mümkün olduğunu gösteren bir araçtır. Her görüntüde kullanılan istemlere çok rahat ulaşılabilir. Ayrıca neyin iyi çalıştığına da ulaşılır. Kararlı Yayılma ile Tek Yakalama modelinin hızlı gelişmesini ifade ediyor.

Lexica Art Nasıl Kullanılır?

Öncelikle Lexica Art’ın resmi web sitesine giriş yapılır.

Web sitedeki arama çubuğuna bilgi istemi girilip görsellerde arama yapılabilir.

Bilgi istemleri; paragraf, kelime ve cümleden oluşabilir.

Site üzerinde resim dahi oluşturulabilir.

Yalnızca bilgi istemi girilip “Oluştur” düğmesine tıklanır.

Model; çekirdek, genişlik ve yükseklik gibi pek çok parametreye göre değişiyor.

Lexica Art, görüntülere programlı erişim entegre etmek için yeni API özelliği ekledi. Bu yapay zeka aracının API’ının kullanılması için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Arama terimi kapsamında q sorgu parametresiyle “GET” isteği oluşturulur.

Ayrıca tersine görsel arama da yapılabiliyor. Yalnızca istenilen görsel girilir. Daha sonra Lexica Art, benzer olan görselleri geri gönderir. Bir sonraki proje ya da stabil dağılımdan oluşan hackathon için de olasılıkları ortaya sunar. Tersine görsel aramada bir görselin “URL’si” sorgu şeklinde aratılır. Son yüklenen görsellere aşağı kaydırılarak göz atılabilir.

Yapay zekayla harika karelere imza atan Lexica Art vb. uygulamalar hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.