Autosplit, bacak açma hareketiyle tanıdığımız ünlü aktör Jean-Claude Van Damme’ın yerine geçtiğimiz dikkat ve beceri odaklı eğlenceli bir Android oyunu. Volvo’nun reklamında olduğu gibi belli hızda yol alan iki tır arasında bacaklarımız açık şekilde durmaya çalışıyoruz.

Minimalist görsel çizgileri ve kolay oynanışıyla her yaştan mobil oyuncuyu kendisine çeken Autosplit’te Jean-Claude Van Damme’ın meşhur bacak açma hareketini yapmaya çalışıyoruz. Volvo’nun reklamında trafiğe kapalı alanda şov yapan ünlü sporcu - aktör, oyunda hareketini trafiğe açık alanda gerçekleştiriyor. Bu yüzden çok daha dikkatli olmamız gerek. En ufak dalgınlığımız sonumuzu getirebilir.

Autosplit Özellikleri: