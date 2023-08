İşinize Yarayabilecek Far Cry 3 Hileleri

Far Cry serisinin en ikonik, en çok sevilen ve akılda kalan oyunu olan Far Cry 3 bugün bile hala oynanıyor. Bir FPS oyununda gördüğümüz en iyi mekanikler, hikaye ve atmosfer Far Cry 3’teydi.

Dönemine göre çok büyük şeyler başaran Far Cry 3 ülkemizde de çok sevilen yapımlardan biridir. Peki Far Cry 3’te hile yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Öyleyse sizi Far Cry 3 hileleri ile tanıştıralım.

Far Cry 3 Hileleri Nelerdir?

Şarjör değiştirme yok

Sınırsız mermi

Sınırsız bomba/molotof

Ölümsüzlük modu (sağlık+dayanıklılık+oksijen)

+500 para

Beceri puanı azaltımı yok

Rakyat challenge zamanlayıcısını durdurma

Far Cry 3’te Hile Nasıl Yapılır?

Bilebileceğiniz üzere Far Cry 3’ün kendi sistemi içerisinde hile yapabileceğimiz bir alan bulunmuyor. Dolayısıyla trainer denilen 3. parti yazılımlar sayesinde Far Cry 3 hilelerini yapabiliyoruz. Bu noktada, hilelerinizi gerçekleştirmek için Plitch adlı uygulamayı kullanabilirsiniz. Aşağıda, Plitch uygulamasını kullanarak Far Cry 3 oyununda nasıl hile yapabileceğinize dair adımları maddeler halinde açıkladık.

Öncelikle Plitch'in resmi web sitesine gidin.

Ardından uygulamayı indirme işlemini gerçekleştirin.

Daha sonra bir üyelik oluşturun ve bu hesapla giriş yapın.

Plitch uygulamasını açtığınızda, bilgisayarınızdaki Far Cry 3 oyununu algılayacaktır. Oyuna giriş yaparak başlayabilirsiniz.

Oyun sırasında Plitch uygulamasını tekrar açın ve kullanmak istediğiniz hileyi seçin.

Hileyi seçtikten sonra oyun ekranına geri dönün.

Seçtiğiniz hile kodlarının etkin hale geldiğini göreceksiniz.

İşte Plitch ile Far Cry 3 hileleri yapmak bu kadar kolay. Bu uygulama sayesinde karmaşık kodlarla uğraşmadan hızlı ve etkili bir şekilde Far Cry 3 hileleri yapabilirsiniz.

Far Cry 3 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Far Cry 3 oynamış mıydınız? Far Cry 3 hileleri içerisinde en çok kullandığınız hile hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.