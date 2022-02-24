Yazılım Mühendisi Nedir? Nasıl Olunur? Maaşı Ne Kadar?

Yazılım mühendisi nedir, kime denir, nasıl olunur, ne yapar, maaşları ne kadar? Bu tür sorular özellikle yazılım mühendisliği ile yakından ilgilenmeye başlayan, iyi bir yazılım mühendisi olmak için nereden başlayacağını merak eden kişilerden gelmektedir.

Sizin de kafanızda yazılım mühendisliği ile ilgili soru işaretleri varsa başlamak için incelemeniz gereken detaylı bir makale hazırladık. Bu makalenin sonunda pek çok sorunuza cevap bulmuş olacaksınız.

Yazılım Mühendisi Nedir?

Yazılım mühendisi, insanların mevcut sorunlarını ya da ihtiyaçlarını analiz etmek ve gidermek için yazılım çözümleri geliştiren uzmanlara verilen unvandır. Yazılım geliştirme özellikle son birkaç senedir en çok üzerinde durulan işlerden biri olarak öne çıkmaktadır.

İnsanlar hayatını kolaylaştıran akıllı cihazlara giderek daha bağımlı hâle gelmektedir. Bundan yaklaşık on sene sonra yazılım geliştiricilerinin sayısının rekor kırması yüksek bir ihtimal olarak görülmektedir.

Yazılım Mühendisi Ne Yapar?

Yazılım geliştirme sürecini ve bu süreçte yapılacakları planlar.

Programlar için çeşitli taslaklar hazırlar.

Hataları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için yazılımları test eder.

iOS, Android, Linux, Windows ve daha fazlası için uygulama geliştirir.

Müşteri odaklı çalışır.

Gereksinimleri analiz edip çözüm geliştirir.

Grafik tasarımcılar, pazarlamacılar ve programcılarla iş birliği yapar.

Güvenlik için çeşitli çözümler geliştirir.

Öncelikle bir yazılım mühendisi tüm işlerden sorumlu değildir. Yazılım geliştiricilerinin kimi alanındaki yetkinliğinden ötürü siber güvenlikten sorumlu tutulurken kimi web sitesini tasarlamak ve geliştirmekten kimi de yazılım geliştirmekten sorumludur.

Bu mühendislik dalında çalışma gerçekleştirenler, C++ ve Python gibi programlama dillerini kullanır. Bu diller sayesinde bilgisayar kullanıcılarına yönelik programlar geliştirir, mobil uygulamalar tasarlar, bulut ve web tarafında gerekli hizmetler geliştirir.

Programların sorunsuz bir şekilde çalışması için çalışma takımının bir parçası olan diğer uzmanlardan da yardım alır. Yazılım geliştiricileri, programcılar ve kalite uzmanları ile sürekli iş birliği hâlinde olduğu görülür. Büyük bir çoğunlukla tam zamanlı olarak çalışır.

Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur?

Yazılım mühendisi olmak için ilk olarak Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültelerinin yazılım mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekir. 4 yıl süren eğitim boyunca öğrenciler yazılım dünyasına ilişkin pek çok ders görür.

Üniversitenin ilgili bölümünü bitiren kişiler yazılım mühendisi olarak işe başlayabilir. Yazılım mühendislerinin iyi bir kariyer doğrultusunda gerekli teknik beceri ve bilgi birikimine sahip olmak için yıllar boyunca çaba harcaması gerekir.

Gerekli teknik beceri ve bilgi birikimine sahip olmanın yolu araştırma ve uygulamadan geçer. Yazılım mühendisi olmak isteyen kişilerin bu alanda sürekli olarak araştırma yapması ve öğrendiklerini uygulamaya dökmesi gerekir.

Yazılım mühendisliğinden mezun olan kişilerin araştırma ve uygulamanın yanı sıra profesyonel alanda çeşitli deneyimler kazanmalıdır. Böylelikle iyi bir portföy oluşturulmalıdır.

Problem çözmekten hoşlanan ve güçlü analitik becerilerine sahip olan kişiler, yazılım mühendisliğini tercih edebilir. Yazılım mühendisi olarak kariyer yapmak hem eğlenceli hem de zorlayıcı olabilir çünkü bu meslek sürekli olarak araştırma gerektirir.

Analitik beceri ve problem çözmekten hoşlanmanın yanı sıra yazılım dünyasına ilgi duyulmalıdır. Programlamaya ilgi duymak, bu mesleğin yapılabilmesi için gerekli olan en önemli kriterlerden biridir. Yazılımla uğraşmaktan keyif alan kişiler, mesleğini severek yapacaktır.

Öte yandan her geçen gün teknoloji gelişmektedir. Teknoloji geliştikçe yazılım geliştiricilerine olan ihtiyaç artmaya devam etmektedir. Bu sebepten ötürü yazılım mühendisliği, yıllardır en popüler meslekler arasında yer almaktadır.

Yazılım mühendisliğini seçmek, neredeyse tüm işletmeler yazılım kullandığından ötürü size pek çok farklı endüstri ve alanda çalışma fırsatı sunar. Bunlar arasında finanstan eğlenceye kadar pek çok sektör bulunur.

Sektör tarafında yer alan geniş yelpazenin yanı sıra çalışma esnekliği de mevcuttur. Yazılım mühendisleri evden ve hatta farklı ülkeden çalışabilir. Yani her gün ofise gitmenize pek gerek yoktur. Bu noktada önemli olan projelerin zamanında teslim edilmesidir.

Yazılım Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?

Yazılım mühendisi olmak için yazılım mühendisliği okumak gerekir. Yazılım mühendisliği, 4 yıllık eğitim veren bir bölümdür. Üniversite öğrencileri dört yıl boyunca yazılım alanında birçok ders görür. Dersler ağırlıklı olarak sayısaldır.

Öğrencilerin lisans eğitimi esnasında gördükleri dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterir fakat genel olarak programlama, algoritma, siber güvenlik ve yapay zekâ gibi çeşitli dersler vardır. Birinci sınıfta bölüm derslerinin yanı sıra fizik, kimya ve İngilizce gibi dersler de görür.

Dersler ilk sene temel düzeyde başlar ve ileri seviyeye kadar ilerler. Örneğin ilk senede bilgisayar programlamaya giriş dersi yer alırken ilerleyen yıllarda bu ders ile ilgili daha kapsamlı bir şekilde eğitim verilir.

Öğrenciler üniversite eğitimi sırasında programlama dillerine dair dersler de alır. Üniversite öğrencilerinin 4 yıl süre boyunca gördükleri derslerden başarılı olmalıdır. Tüm sınavlardan başarılı olan öğrenciler, dördüncü yılın sonunda mezun olur. Yazılım mühendisliği mezunları yazılım mühendisi olarak çalışma hayatına atılabilir.

Üniversite eğitimi kapsamında staj uygulaması da bulunur. Staj süreci çok büyük bir öneme sahiptir çünkü üniversitede alınan eğitimin pratiğe dökülür ve profesyonel anlamda işlerin nasıl yürüdüğü hakkında bilgi sahibi olunur.

Öğrenciler staj süresi boyunca çeşitli sektörlerin yazılım alanında görev alarak profesyonel bir tecrübe edinir. Bu, öğrencilerin üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra inşa edecekleri kariyere çok büyük bir katkı sağlar.

Yazılım Mühendisi Maaşları Ne Kadar?

Yazılım mühendisliğinden mezun olan kişiler, yazılımın yer aldığı pek çok sektörde çok rahat bir şekilde iş bulabilir. Bu sektörler arasında finans, otomotiv, yazılım ve daha birçok endüstri vardır.

Özel sektörün yanı sıra kamuda da çalışılabilir. Pek çok alanda çalışma fırsatına sahip olan yazılım mühendisleri, kamu kurumlarının IT yani bilişim teknolojileri bölümünde görev alabilir. Bunun için KPSS'den (Kamu Personel Seçme Sınavı) gerekli puanı almak ve atanmak gerekir.

Kamu kurumunda yazılım mühendisi olarak çalışmaya başlayan bir kişi 5 bin ile 6 bin TL civarında maaş alır. Elbette bu miktar bu mesleğe yeni başlayan kişiler içindir. Mühendislerin maaşlarında yıllar boyunca çalışmanın ardından artış gerçekleşir. Örneğin maaşlar yaklaşık olarak 10 yıl çalıştıktan sonra 15 bin TL'yi bulabilir.

Yazılım mühendisleri özel sektörde kamuya kıyasla daha düşük bir maaş ile sektöre giriş yapar. Bu miktar genellikle 4300 TL civarındadır. Mühendislerin maaşları, tecrübe ve bilgiye bağlı olarak artar. Yani yıllar boyunca çalışan ve çok fazla bilgiye sahip olan mühendislerin maaşları özel sektörde oldukça yüksektir.

Yazılım mühendisleri programcı, veri tabanı uzmanı, analist ve proje yöneticisi gibi unvanlar ile çalışabilir. Bu kişiler bir yazılım şirketinde işe başlayarak uygulama ya da video oyunu da geliştirebilir. Elbette yapılabilecekler bunlarla sınırlı değildir.

Yazılım sektöründe çalışan kişi sayısı az olduğundan ötürü yazılım mühendisleri çok kolay bir şekilde iş bulabilir. Öte yandan teknolojinin de gelişmesi ile birlikte bu mesleğe ihtiyaç artmaya devam ediyor. Hatta yazılım mühendisliği, çoğu kişi tarafından geleceğin mesleği olarak nitelendirilir.

Söz konusu meslek, tam zamanlı veya serbest zamanlı olarak yapılabilir. Serbest zamanlı olarak çalışan kişiler, proje başına ücret alır. Bu sebepten dolayı aylık sabit bir ücret yoktur.

Bu makalede yazılım mühendisi nedir, ne yapar, nasıl olunur, maaşları ne kadar, yazılım mühendisi olmak için hangi bölüm okunmalı gibi soruları yanıtladık. Kafanıza takılan bir soru varsa bunu yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.