Avis uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde araç kiralama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye’de araç kiralama konusunda öncü konumda olan Avis, müşterilerine hem ekonomik hem de güvenli bir araç kiralama imkanı sunuyor. Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasındaki bayileriyle istediğiniz yerden kolayca araç kiralayabileceğiniz uygulamada, kiralamak istediğiniz araçların teknik özelliklerini de inceleyebilmeniz mümkün.