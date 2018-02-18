Avis uygulaması, en uygun fiyatlarla ve güvenli bir şekilde araç kiralamanızı kolaylaştırıyor.
Avis uygulamasıyla Android cihazlarınız üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde araç kiralama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Türkiye’de araç kiralama konusunda öncü konumda olan Avis, müşterilerine hem ekonomik hem de güvenli bir araç kiralama imkanı sunuyor. Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasındaki bayileriyle istediğiniz yerden kolayca araç kiralayabileceğiniz uygulamada, kiralamak istediğiniz araçların teknik özelliklerini de inceleyebilmeniz mümkün.
Rezervasyon işlemlerinizi birkaç adımda gerçekleştirerek, size en yakın noktadan aracı teslim alabileceğiniz Avis uygulamasında işinize yarayabilecek kategorilere de göz atabilirsiniz. Çeşitli kampanyalardan anında haberdar olabileceğiniz Kampanyalar kategorisinin yanında satış sonrası hizmetler bölümünü de inceleyebileceğiniz Avis uygulamasında, kiralama ve teslimat noktalarını harita üzerindne görüntüleyebilirsiniz. Olası kaza durumlarında ne yapmanız gerektiğine dair bir rehber de hazırlanan uygulamada, bilmediğiniz şehirlerde vaktinizi iyi bir şekilde geçirebilmeniz için gezilecek ve görülecek yerlerin listesine de ulaşabilirsiniz.
YORUMLAR