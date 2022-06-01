WooTechy iMoveGo İncelemesi

Evinizde otururken konumunuzu değiştirmek ister misiniz? Bunun için kullanışlı özelliklere sahip olan bir program bulunuyor. WooTechy iMoveGo incelemesi ile söz konusu programın neler sunduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

Bazı oyunlar ve uygulamalar konum tabanlıdır. Örneğin arttırılmış gerçeklik türündeki Pokemon GO isimli oyunda dışarıda gezerek Pokemon karakterlerini yakalamanız gerekiyor. Oyun oynamak için her zaman dışarı çıkabilmek pek mümkün olmuyor.

Yalnızca bir program ile dışarı çıkmadan konumunuzu değiştirebilmeniz ve sahte konum ile Pokemon Go gibi konum tabanlı uygulamaları kullanabilmeniz mümkün. Peki, bunu mümkün hâle getiren program WooTechy iMoveGo neler sunuyor?

Konum Değiştirme Programı Neden Kullanılmalı?

Gizliliğinizi arttırabilirsiniz.

Güvenliğinizi arttırabilirsiniz.

Coğrafi kısıtlamayı ortadan kaldırabilirsiniz.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Pokemon GO gibi arttırılmış gerçeklik tabanlı oyunlarda evinizden dışarı çıkarak hareket etmeniz gerekiyor. Ne yazık ki dünyanın farklı yerlerine fiziksel olarak seyahat etmeden yakalayamayacağınız çok nadir Pokemon’lar bulunuyor.

Başarılı bir konum değiştirici, dışarı çıkmadan Pokemon Go oynama imkân tanır. Elbette mobil cihazda konum değiştirmek için tek neden Pokemon GO değil. Sahte konum değiştirme programlarına ihtiyaç duyulmasının nedenleri arasında gizliliği ve güvenliği arttırmanın yanı sıra coğrafi kısıtlamayı kaldırma da bulunuyor.

1. Gizliliğinizi Arttırabilirsiniz

Kimliğinizi ve konum bilgilerinizi korumak isteyebileceğiniz birçok uygulama mevcut. Bu uygulamalar arasında flört uygulamaları, sosyal medya gibi hizmetler bulunuyor. Konum değiştirici hizmeti sayesinde gerçek konumunuzu değiştirebilir ve böylelikle gizliliğinizi arttırabilirsiniz.

2. Güvenliğinizi Arttırabilirsiniz

Siber zorbalık, birçok kişinin düşündüğünden daha yaygındır. Sahte konum kullanmak, kötü niyetli kişilerin özel konum verilerinize erişmesini engeller. Böylelikle güvenliğinizi üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

3. Coğrafi Kısıtlamayı Ortadan Kaldırabilirsiniz

Oldukça başarılı bir program olan iMoveGo, konuma dayalı kısıtlamaları aşmanıza yardımcı olur. Bu sayede diğer bölgelerdeki dijital yayın hizmetlerinin kütüphanelerine erişebilirsiniz.

Günümüzde kullanabileceğiniz pek çok hizmet bulunuyor ancak bunların büyük kısmı jailbreak veya root istiyor. WooTechy iMoveGo, çok kullanışlı özellik sunuyor ve herhangi bir root veya jailbreak işlemi gerektirmiyor. Dolayısıyla konum değiştirme hizmeti kullanmak istemenizin nedeni ne olursa olsun iMoveGo, ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

WooTechy iMoveGo Özellikleri Neler?

Hızlı ve pratik konum değiştirme imkânı

Tüm konum tabanlı uygulamaları destekler.

Jailbreak veya root gerekmez.

GPS hareketlerini simüle etme

Realistic mod

GPS Joystick desteği

iOS 15 ve Android 12 dahil tüm iOS ve Android sürümleriyle uyumludur.

Oyun içi hareketleri ve konumları kaydetme

Seyahat etmek istenen favori yerlerin listesini oluşturma

Favori rotaları kaydetmek için GPX dosyasını içe veya dışa aktarma

Kullanım kolaylığı

Aynı anda 5 cihaza kadar destekler.

Dünya genelinde çok fazla kişi tarafından tercih edilen WooTechy iMoveGo, sahip olduğu kullanışlı özellikler ve başarılı arayüz ile ön plana çıkıyor. Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren programını kullanarak konumunuzu hızlı ve pratik bir şekilde değiştirebilirsiniz. Bu işlemin kolayca yapılabilmesi, zamandan önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor.

Başarılı program Find My, Snapchat, Life360, WhatsApp ve hatta Pokemon GO dahil olmak üzere tüm konum tabanlı uygulamaları destekliyor. Bu, kullanıcıların herhangi bir uyumsuzluk sorunu ile karşılaşmasının önüne geçiyor.

Konum değiştirme uygulamalarının büyük bir kısmı, iPhone kullanıcılarının jailbreak, Android kullanıcılarının ise root yapmasını zorunlu kılar. iMoveGo programında ise durum böyle değil. Bu hizmeti kullanabilmek için herhangi bir jailbreak veya root işlemini yapmanıza gerek yok. Program, jailbreak ve root gerektirmemesi nedeni ile tüm kullanıcılara hitap ediyor.

iMoveGo, herhangi bir rotada GPS hareketini simüle etmenize olanak tanır. Anında farklı konumlara ışınlanabilmesine imkân tanıyan hizmet, ışınlandığınız alanlarda istediğiniz hızda hareket edebilmenizi sağlar. Bu, Pokemon GO gibi oyunlarda herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmanızı önler. Dolayısıyla bu özellik, oyuncular için oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Pokemon GO’da antrenörünüz üzerinde tam kontrol sağlayan GPS Joystick desteği sayesinde nadir bulunan Pokemon’ların yer aldığı mekânları ziyaret edebilir ve böylelikle evinizde otururken oldukça önemli Pokemon’ları yakalayabilirsiniz. Realistic mod, doğal hızda sanki yürüyor, koşuyor veya araba sürüyormuşsunuz gibi görünmenizi sağlar.

Programın hangi işletim sistemi sürümleri ile çalıştığını merak ediyor olabilirsiniz. Bu konuda herhangi bir endişenizin olmasına gerek yok çünkü program, iOS 15 ve Android 12 dahil olmak üzere tüm iOS ve Android sürümleri ile uyumludur.

Oyun içi hareketleri ve konumları kaydetme imkânı sunan programda seyahat etmek istenen favori yerlerin listesini oluşturabilme özelliği de mevcut. Bu, özellikle Pokemon GO’da büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca favori rotaları kaydedebilmek için GPX dosyasını içe ya da dışa aktarabilme imkânına da sahipsiniz.

Program, sahip olduğu kullanıcı dostu arayüzü sayesinde çok kolay bir kullanıma sunuyor. Böylece programı kullanmaya başladığınızda herhangi bir zorluk yaşamadan kısa süre içerisinde alışıyorsunuz. Programın aynı anda 5 cihaza kadar desteklemesi de bir diğer önemli detaydır.

Jailbreak’siz Konum Değiştirme Adımları Neler?

iMoveGo'yu bilgisayarınıza indirin ve programı açın.

USB kablosu kullanarak cihazınızı PC'nize bağlayın.

Harita yüklendikten sonra Teleport moduna tıklayın.

Seyahat etmek istediğiniz konumu veya koordinatları girin.

Move butonuna tıklayın.

GPS hareketlerini simüle etmek için Multi-Spot veya 2-Spot'u seçerek bir rota oluşturabilirsiniz.

Tekrar Move butonuna basın.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere iMoveGo programı ile konum değiştirmek oldukça kolay. Bunun için ilk olarak programı bilgisayarınıza indirip yüklemeniz gerekiyor. Yükleme işlemini tamamladıktan hemen sonra programı açın.

Programı açtıktan sonra USB kablosu kullanarak mobil cihazınızı bilgisayarınıza bağlamanız gerekiyor. Bağlantı kurulduktan sonra programda harita yüklenecektir. Harita yüklendikten sonra Teleport moduna tıklayın. Seyahat etmek istediğiniz konumu ya da koordinatları girin.

Koordinat girme işleminin hemen ardından Move butonuna basın. GPS hareketlerini simüle edebilmek için Multi-Spot veya 2-Spot'u seçerek bir rota oluşturabilme imkânına da sahipsiniz. Son olarak tekrar Move butonuna tıklayın.

Konum ayarlarını varsayılan olarak ayarlayabilmek için telefonunuzu veya tabletinizi yeniden başlatmanız yeterlidir. Konum değiştirme konusunda sorun yaşayan kişiler için adımları görsellerle anlattık.

Adım 1: iMoveGo'yu PC'nize indirin ve programı açın. Ardından bir USB kablosu kullanarak cihazınızı PC'nize bağlayın.

Adım 2: Harita yüklendikten sonra Teleport moduna tıklayın. Seyahat etmek istediğiniz konumu veya koordinatları girin. Move butonuna tıklayın.

Adım 3: GPS hareketlerini simüle etmek için Multi-Spot veya 2-Spot'u seçerek bir rota oluşturabilirsiniz. Tekrar Move butonuna basın. Daha detaylı bilgi almak için WooTechy'nin iMoveGo ile konum değiştirme rehberine göz atarabilirsiniz.

iMoveGo Fiyatı Ne Kadar?

1-Quarter Plan: Aylık 6,66 dolar

1-Month Plan: Aylık 9,95 dolar

Lifetime Plan: 59,95 dolar

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen iMoveGo programını satın almaya karar verdiyseniz, seçebileceğiniz üç farklı plan bulunuyor. Bu planlar arasında "1-Quarter Plan", "1-Month Plan" ve "Lifetime Plan" yer alıyor.

Programı yalnızca bir ay boyunca kullanmak istiyorsanız, 9,95 dolar karşılığında 1-Month Plan’ı seçebilirsiniz. Eğer üç ay boyunca kullanmak istiyorsanız aylık 6,66 dolar ödeyerek 1-Quarter Plan’a abone olabilirsiniz.

Her ay ücret ödemekten hoşlanmıyorsanız yalnızca bir kez ödeme yaparak programı ömür boyu kullanabilmeniz mümkün. Bunun için 59,95 dolar ücrete sahip olan Lifetime Plan’ı seçmelisiniz. Bu fiyatların indirimli olduğunu belirtelim.

Lifetime Plan, özellikle sık sık Pokemon GO gibi oyunlar oynayan, sosyal medya ya da flört uygulamalarında konumunu değiştirmek isteyen kişiler için maddi açıdan oldukça mantıklı bir seçimdir çünkü her ay bir ücret ödemek zorunda kalmazsınız.

Bazı kullanıcılar ücret ödemeden önce programı denemek isteyebilir. Satın alma işleminden önce programın sunduğu özelliklere erişilebilmesini sağlayan ücretsiz deneme sürümü de mevcut. Bu sayede satın almadan programı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Eğer beğenirseniz yukarıda yer alan planlardan bir tanesini seçebilirsiniz.

Sonuç

Pokemon Go oynuyorsanız veya konum tabanlı uygulamalar kullanıyorsanız ve güvenilir bir program arıyorsanız, konumunuzu değiştirmek için iMoveGo isimli hizmeti tercih edebilirsiniz. Tüm Android ve iOS sürümlerini desteklemesi ile dikkat çeken programın jailbreak ve root gerektirmemesi büyük bir avantaj.

Oyunların yanı sıra gizlilik ve güvenlik konularında da önemli bir rol üstlenen programın birçok özellik sunması, kullanım deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor. Programın başarılı bir arayüze sahip olması da basit kullanımı beraberinde getiriyor.

Programın size hitap edip etmediğini anlayabilmek için hizmetin ücretsiz deneme sürümünü indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer programı beğenirseniz satın alma aşamasına geçebilirsiniz.