Android Cihazlarda Bilinmeyen İzleyici Uyarıları Nasıl Kullanılır?

Android tabanlı telefonlara kullanıcıları bilinmeyen izleyicilere karşı uyaracak güvenlik sistemi entegre edildi. Bu sistem ilk olarak I/O 2023 etkinliğinde duyuruldu. Sözünü ettiğimiz uyarı sistemleri, Android 6.0 ve sonraki sürümlere sunuldu.

Kullanıcılar isterse bilinmeyen izleyicileri manuel olarak tarayabilir. Yeni sistemle birlikte Android cihaz sahipleri, kendileriyle hareket eden sahipsiz bildirimlerden oluşan Bluetooth izleyicileri otomatik bildirebilecek.

Bilinmeyen İzleyici Uyarıları Nelerdir?

Bir Android cihaz kullanıcısı, başkasına ait izleyicinin kendisiyle seyahat ettiğini algılayıp bilinmeyen izleyici uyarısı alabilir. Android cihazla bilinmeyen izleyici seyahat ederken bir taraftan ekranda izleyicinin sahibinin konumunu gösteren uyarı belirir.

Bilinmeyen izleyici uyarıları, takip cihazı olan biriyle seyahat ederken alınabilir. Eğer Android cihaza izleyici kayıtlı değilse bilinmeyen şeklinde uyarı verir. Uyarılar sadece izleyici sahibinin menzili dışında kaldığında görüntülenebilir. Başkasına ait izleyici ödünç alındığında da uyarı alınmaya devam eder.

Bilinmeyen İzleyici Uyarısından İstenmeyen İzleyici Nasıl Bulunur?

Bilinmeyen bir izleyici uyarısı alındığında hemen uyarıya tıklanır.

İzleyicinin son tespit ettiği konumun gösterildiği harita açılır.

İzleyicinin ses çıkarması için “Sesi Çal” butonuna basılır. Fakat izleyicinin sahibine bildirim gönderilmez.

İzleyicinin bulunması için ses takip edilmelidir. Ses duyulmuyorsa “Ses Çal” butonuna tekrar dokunulur.

İzleyici bulunduğu takdirde “Sonraki Adımlar” butonuna tıklanır. Ekran üzerindeki adımlar talimatlar takip edilir.

İzleyici telefonun arkasına getirilir. Burada izleyiciyle ilgili bilgiler telefonun ekranında görüntülenir.

İleri lazım olacağı varsayılarak ekrana yansıyan izleyici bilgilerinin görüntüleri alınmalıdır.

İzleyici bulunamıyorsa harita ile bilinmeyen izleyici uyarısının ekran görüntüleri alınır.

İstenmeyen İzleyiciler İçin Tarama Yapma

İstenmeyen bir izleyici tarafından izlendiğini endişe edenler uyarı almazsa tarama yapabilir. İzleyiciler aşağıda belirtilen şekilde manuel olarak taranabilir.

“Ayarlar” açılır.

Güvenlik ve Acil Durum> Bilinmeyen izleyici uyarıları seçilir.

“Şimdi Tara” butonuna tıklanır.

Telefon 10 saniye kadar tarama yapar.

Bilinmeyen izleyici uyarılarını dilerseniz kapatabilirsiniz. Kapatmak içinde şu adımlar takip edilmelidir;

“Ayarlar” alanına girilir.

“Güvenlik> Bilinmeyen izleyici uyarıları kısmına giriş yapılır.

“Uyarılara İzin Ver” butonuna tıklanır.

Bilinmeyen İzleyici Bulunduğunda Ne Yapılmalı?

Bir kişi üzerine ya da eşyalarına Bluetooth izleyici yerleştirildiğini fark edebilir. Böyle durumlarda bilinmeyen izleyici uyarılarındaki tüm bilgilerin ekran görüntüsü alınmalıdır.

Bluetooth izleyicinin hakkındaki bilgiler kullanılarak onun devre dışı bırakılması sağlanabilir. Yalnız bunun için izleyicinin kime ait vb. birçok bilgi gerekiyor. Bilinmeyen izleyici bulunduktan sonra kişi dilerse polise giderek durumu şikayet edebilir.