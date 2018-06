Avoid The Circle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda reflekslerinizi sınıyorsunuz.

Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir beceri oyunu olan Avoid The Circle, birbiriden zorlu onlarca bölümün üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Oyunda dairenin içerisini doldurmaya çalışıyorsunuz. Çemberleri dairenin içerisine mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yerleştirmeniz gereken oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Reflekslerinizi de sınayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Renkli grafikleri ve sürükleyici etkisiyle de dikkatimizi çeken Avoid The Circle, mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Yüksek puanlara ulaşıp liderlik tablosunda üst sıralara da tırmanabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim Avoid The Circle'ı kaçırmayın.

Avoid The Circle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.