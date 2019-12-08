Battle Balls Royale, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil aksiyon oyunudur.

Birbirinden zorlu ve sürükleyici sahneleriyle dikkat çeken bir oyun olma özelliği taşıyan Battle Balls Royale, mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi. Oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyor ve reflekslerinizi sınıyorsunuz. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda düşmanlarla kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Zamana karşı bir mücadeleye dahil olduğunuz oyunda elinizi de çabuk tutmanız gerekiyor. Günlük ödüllerin ve kaliteli görsellerin yer aldığı Battle Balls Royale oyununu sakın kaçırmayın. Eğer bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Battle Balls Royale sizleri bekliyor.

Battle Balls Royale oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.