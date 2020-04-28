Battle royale modunun başarılı bir örneği olan PUBG, kısa sürede tüm dünyada çok popüler hale geldi. PUBG’de 99 oyuncu ile birlikte bir adaya atlıyorsunuz. Oyundaki amaç ise hayatta kalmayı başarabilen son kişi olabilmektir. PUBG hakkında pek bilinmeyen gerçekler bulunuyor.

PUBG Hakkında Bilinmeyen Gerçekler Nelerdir?

Bu yazıda, başarılı battle royale oyunu PUBG hakkında pek bilinmeyen gerçekleri derledik. Bu gerçekler, sizi oldukça şaşırtacaktır. İşte, PUBG hakkında pek bilinmeyen gerçekler!

Oyunun İsmi

Popüler battle royale oyunu PlayerUnknown’s Battlegrounds’in (PUBG) nasıl ortaya çıktığı ile ilgili küçük bir hikâye bulunuyor. PUBG’nin yapım ekibinde yer alan Brendon Greene, çevrim içi oyunlarda anonim olmayı seviyor. Bu sebepten dolayı Greene, kullanıcı ismi olarak “Player 1” kullanırdı ancak bir süre sonra “Player Unknown” olarak değiştirdi. Popüler battle royale oyununun ismi de buradan geliyor.

PUBG 2017'de Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Oyunun her kıtada çok popüler olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. PUBG, 2017 yılının Eylül ayında 1.342.857 eşzamanlı oyuncu sayısı ile DOTA 2 ve Counter-Strike: Global Offensive oyunlarını geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. PUBG, 24 milyon orijinal kopya satışı ile ikinci en çok satan oyun oldu.

Pochinki

Pochinki, PUBG haritasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerdir. Pochinki, Rusya'daki çeşitli kırsal yerlere verilen addır. Pochinki’de yer alan binalar ise Sovyet yapılarından esinlenilmiştir. Aslında oyunun birçok bölgesi, Rus köylerinin ve bölgelerinin isimlerinden türetilmiştir.

Battle Royale Filmi

PUBG, “Battle Royale” filminden esinlenerek geliştirildiği söyleniyor. Battle Royale filminde hükümet, gençlerin neden olduğu şiddet eylemlerinden dolayı korkması sonucu "Battle Royale" kanunlarını çıkarıyor. Bu kanuna göre her yıl rastgele bir lise sınıfı seçiliyor ve seçilen lise sınıfı bir adaya bırakılıyor. Adaya bırakılan öğrencilere çeşitli silahlar ve yiyeceklerin yer aldığı bir çanta veriliyor. Öğrenciler, tıpkı PUBG oyununda olduğu gibi hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor.

Pacifist

PUBG’de hiç kimseyi öldürmeden hayatta kalan son kişi olmayı başardığınız takdirde “Pacifist” başarımını açabilirsiniz. Bunun sebebi ise pasifizm’in savaşa ve şiddete karşı olmak anlamına gelmesidir. PUBG’de hiç kimseyi öldürmeden hayatta kalan son kişi olabilmek oldukça zordur.