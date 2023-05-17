PUBG Mobile İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

PUBG Mobile isim değiştirme işleminin kolayca yapılabilmesine imkân tanıyor. Peki, söz konusu işlemi gerçekleştirmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu rehberde battle royale türündeki popüler oyunda ismin nasıl değiştirileceğini açıkladık.

Battle royale türünün en başarılı örneği olan PUBG Mobile'a ilk kez girdiğinizde bir isim belirlemeniz gerekiyor. Oyun içerisinde diğer oyuncular tarafından görünen ismi bir süre sonra beğenmeyebilirsiniz. Böyle bir durumda ismi değiştirebilmeniz mümkün. Peki, PUBG'de oyuncu ismi nasıl değiştirilir?

PUBG Mobile İsim Değiştirme Adımları

PUBG Mobile'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Envanteri görüntüleyin.

Kutu simgesine dokunun.

İsim Yenileme Kartı'nı kontrol edin.

İsim Yenileme Kartı yoksa mağazaya girin.

Bir tane İsim Yenileme Kartı satın alın.

İsim Yenileme Kartı'nın üzerine dokunarak seçin.

"Kullan" seçeneğini seçin.

Yeni bir isim belirleyin.

"Tamam" butonuna basarak işlemi onaylayın.

Son dönemin en popüler oyunları arasında yer alan PUBG Mobile'da kullanıcı adı değiştirme işlemi için öncelikle akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan battle royale oyununa girin. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza girdikten sonra envanterinizi açın. Envanterde İsim Yenileme Kartı'na sahip olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer bu eşyaya sahip değilseniz mağazayı görüntüleyin. Mağaza üzerinden İsim Yenileme Kartı satın alın.

Satın alma işlemini gerçekleştirdikten hemen sonra envanteri açın ve söz konusu eşyanın üzerine dokunun. Bir sonraki adımda "Kullan" seçeneğini seçin. Daha sonra yeni bir isim belirleyin ve ardından "Tamam" butonuna dokunun.

Söz konusu butona bastıktan sonra hata ile karşılaşırsanız yazdığınız isim, muhtemelen daha önce alınmıştır. Oyunda daha önce alınan isimler, diğer oyuncular tarafından tekrar alınamaz. Her isim farklı olmalıdır.

"Tamam" butonuna bastıktan sonra herhangi bir hata ile karşılaşmadan işleminiz onaylandığı takdirde isminiz değişmiş olacaktır. Artık yeni belirlediğiniz isim ile oyunu oynamaya devam edebilirsiniz.

Bu yazıda battle royale türündeki popüler mobil oyun PUBG Mobile'da kullanıcı adı nasıl değiştirilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilir ve oyundaki isminizi kolayca değiştirebilirsiniz.