PUBG FPS ve Ping Gösterme Nasıl Yapılır?

PUBG FPS ve ping gösterme işlemlerinin yapılabilmesine olanak tanıyor. Oyuncular böylelikle söz konusu değerleri gerçek zamanlı olarak görüntüleyebiliyor. Peki, oyun deneyimini doğrudan etkileyen bu bilgilere nasıl ulaşılır?

Bu rehberde battle royale oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan PUBG: Battlegrounds'ta ping ve FPS değerlerine nasıl bakılabileceğini açıkladık. Ping bilgisine direkt oyun ayarlarından ulaşılabiliyorken FPS bilgisi için ise Steam üzerinden birkaç adım uygulamak gerekiyor.

PUBG FPS Gösterme Adımları

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Steam'in ayarlar menüsüne girin.

"Oyun İçi" sekmesine tıklayın.

"Oyun içi FPS sayacı" kısmından bir konum belirleyin.

"Tamam" butonuna basın.

Oyuna girin.

FPS bilgileri, belirlediğiniz konumda gösterilecektir.

Battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG: Battlegrounds'ta FPS bilgilerine gerçek zamanlı olarak erişebilmek için ilk olarak bilgisayarınızda bulunan Steam'i açın. Oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza girdikten sonra üst kısımda yer alan Steam yazısına tıklayın. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden ayarlar menüsüne girin. Bu menüye erişmek için bir yöntem daha bulunuyor. Oyundayken "Shift Tab" kısayolunu kullanabilir ve "Ayarlar" menüsüne tıklayabilirsiniz.

Menüden "Oyun İçi" sekmesine girin. Çeşitli seçenekler ile karşılaşacaksınız. "Oyun içi FPS sayacı" kısmından bir konum belirleyin. Örneğin söz konusu bilginin ekranın sol üst köşesinde yer almasını istiyorsanız "Sol üst" seçeneğini seçebilirsiniz. Son olarak "Tamam" butonuna basın. Peki, PUBG'de ping nasıl gösterilir?

PUBG Ping Gösterme Adımları

PUBG: Battlegrounds'ı açın.

Ayarlar menüsüne girin.

"Oynanış" sekmesine tıklayın.

"Ağ Hataları İstatistikleri" kısmını "Etkinleştir" olarak ayarlayın.

"Uygula" butonuna basın.

Yıllardır popülerliğini sürdüren oyunda ping değerlerine ulaşmak için öncelikle bilgisayarınızda yüklü olan PUBG: Battlegrounds'ı açın. Bir sonraki adımda ayarlar menüsünü görüntüleyin. Açılan menü üzerinden "Oynanış" sekmesine girin.

"Oynanış" sekmesinden "Ağ Hataları İstatistikleri" bölümünü "Etkinleştir" olarak ayarlayın. Son olarak "Uygula" butonuna tıklayın.

Bu rehberde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan battle royale oyunu PUBG'de ping ve FPS nasıl gösterilir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.