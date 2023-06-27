Battle Royale Oyunu PUBG Ne Kadar İnternet Yer?

PUBG ne kadar internet yer sorusunun cevabı, popüler battle royale oyununu oynayan pek çok oyuncu tarafından oldukça merak ediliyor. Bu rehberde PUBG'nin internet kullanımına dair merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Son dönemin en popüler oyunları arasında yer alan PUBG'nin intenet kullanımı, sınırlı kotaya sahip internet kullanan kişiler için büyük bir öneme sahiptir. Peki, battle royale türünün en başarılı örneği olan PUBG ne kadar internet harcar?

PUBG Ne Kadar İnternet Yer?

Popüler battle royale oyununun kullandığı internet miktarı, tercih edilen platforma ve oyun ayarlarına bağlı olarak değişir. Sesli sohbetin de veri tüketimi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Sesli sohbet kullanılmayan bir saatlik oynanışta 30 MB veya 40 MB civarında internet tüketilir.

PUBG'de sesli sohbet özelliği kullanıldığında bir saatte 50 MB civarında internet kullanılır. Bu miktarların ortalama değer olduğunu ve farklılık gösterebileceğini belirtmek gerekiyor. Yüksek grafik ayarlarında daha fazla internet kullanılır.

Veri tasarrufu için sesli sohbeti kullanmamanın yanı sıra grafik ayarları düşürülebilir. Bu kapsamda V-Sync özelliği kapatılabilir, efektler düşük olarak ayarlanabilir anti-aliasing özelliği devre dışı bırakılabilir ve daha birçok grafik ayarında değişiklik yapılabilir.

PUBG için zaman içerisinde çeşitli güncellemeler yayımlanır. Yayımlanan güncellemelerin bir kısmı küçük boyutluyken bazıları ise büyük boyutludur. Dolayısıyla söz konusu güncellemeleri yapmadan önce kotasız internete bağlı olmanız önerilir. Böylelikle kotayı aşmadan güncelleme işlemini yapabilirsiniz.

PUBG İnternet Kullanımı Nasıl Azaltılır?

Grafik ayarlarını düşürün.

Oyundaki sesli sohbet işlevini kullanmayın.

Güncellemeleri kotasız internet ağı üzerinden yapın.

Sıkça Sorulan Sorular

PUBG ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız.

PUBG Nasıl Bir Oyundur?

Yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran PUBG, bir harita üzerinde 100 oyuncunun hayatta kalan son kişi olmak için mücadele ettiği battle royale oyunudur. Geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz hâle gelen yapımda çeşitli silahlar ve haritalar bulunuyor.

PUBG Oynamak Çok İnternet Yer mi?

PUBG'nin internet tüketimi, sesli sohbet özelliğinin kullanımına ve grafik ayarlarına bağlıdır. Eğer yüksek grafik ayarlarında oynarsanız ve oyun içerisinde sesli sohbeti kullanırsanız yüksek internet tüketimiyle karşılaşırsınız.

PUBG 1 Saatte Ne Kadar İnternet Yer?

PUBG bir saatte sesli sohbet özelliği kullanılmadığında 30 MB civarında, sesli sohbet özelliği kullanıldığında ise 50 MB civarında internet harcar. Oyunun grafik ayarları da internet tüketimine önemli ölçüde etki eder.

Bu yazıda dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG'nin internet kullanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.