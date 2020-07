Beat Legend: AVICII, House ve Dance müziğin en bilinen sanatçılarından, efsane DJ ve yapımcı Aviicii’nin hit parçaları eşliğinde uzay oyunu. Hey Brother, Levels, Wake Me Up, SOS, The Nights, Without You, Waiting for love, Sunset Jesus, Lonely Together, Heaven, Fades Away, Broken Arrows, Addicted to You, I Could Be the One, Gonna Love Ya gibi dünyaca ünlü DJ ve bestecilerin en çok dinlenen parçaları arasında bir yolculuk sizi bekliyor.

Beat Legend: AVICII, büyüleyici fütüristik ritim aksiyonlu deneyime çağırıyor. Herkesçe beğenilen AVICII Invector geliştiricileri tarafından sunulan, Beat Legend: AVICII, coşkun, ritim aksiyonlu deneyimi mobil cihazlara getiriyor vee Without You, Wake Me Up ve Levels gibi mega hitleri sunuyor. Işık hızında bir oyun. Ritim içerisinde uzay geminizle yolunuza çıkanlara çarpıyor, biriktirerek puanınızı artırıyorsunuz. Tüm parkurlarda en iyi dereceyi elde etmenin tek yolu, AVICII’nin parçalarına kendinizi kaptırmanız. Ritmi yakalarsanız yüksek puan kaçınılmaz!