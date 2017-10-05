Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Boundland mobil oyunu, sıra dışı kontrolleriyle oyuncuları farklı bir deneyime teşvik eden oynaması keyifli bir tür aksiyon oyunudur.

Boundland mobil oyununda göze çarpan ilk detay kuşkusuz oyunun kontrolleridir. Yeşil renkte çoklu şekillere sahip bir karakteri yönlendirdiğiniz oyunda, karakterinizi çekip bırakarak hareket ettirebilirsiniz. Bunun için iyi nişan almanız ve şiddeti iyi hesaplamanız gerekmekte çünkü hedefe giderken sizi rahatsız edecek bir çok karakter de bulunuyor.

Kırmızı dikenlere takılmadan renkli taşları toplamanız ve sonunda da yıldıza ulaşmalısınız. Nispeten küçük ve dar bir oyun alanına sahip olan Boundland mobil oyunu bu yönüyle zorlayıcı bir oyun olabilir ancak başardıkça daha da istekli olmanız da kaçınılmaz. Vaktinizi keyifli değerlendireceğiniz bir oyun olan Boundland’i Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.