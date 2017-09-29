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Brutal Street 2 0.9.25 (Android)
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Brutal Street 2

0.9.25
Android
Brutal Street 2
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp

Gangsterler ile dövüşüyoruz.

Brutal Street 2, Android platformunda milyonlarca indirmeye ulaşan gangster dövüş oyunu. Retro oyun severleri ekran başına kilitleyen aksiyon yükü arcade oyununda eşsiz yeteneklere sahip 8 karakteri kontrol ediyoruz. Hong Kong’dan Amerika’ya uzanan yolculukta sokaklarda karşılaşmadığımız kötü, pislik adam kalmıyor.

Her tarafından retro akan arcade oyunu Brutal Street 2’de 100’e yakın bölüm boyunca sokaklarda dövüşüyoruz. İster tek başımıza istersek arkadaşımızı yanımızı alarak aksiyonun dibine vuruyoruz.

Rehineleri kurtarma, hayatta kalma mücadelesi verme, sınırlı süreli görevlere katılma gibi farklı oyun modları mevcut. Karakterler az önce de söylediğim gibi 8 ile sınırlandırılmış ancak karakterler üzerine çok çalışıldığından azlığına takılmıyorsunuz. Sahip oldukları silaha göre farklı bir kişiliğe bürünen karakterleri kontrol etmek için basit dokun ve kaydır hareketlerini kullanıyoruz. Bu arada düşmanlar her yerden çıkabiliyor. Ulaşım araçlarıyla direkt karşınıza çıkabildikleri gibi havadan da gelebiliyorlar. Her an bir noktadan düşman çıkabilir korkusunu yaşatıyor oyun.

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