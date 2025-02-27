Marvel's Spider-Man 2 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Büyük bekleyişin ardından Marvel's Spider-Man 2 PC’ye çıktı ve bazı aksiliklere rağmen oyuncuların beğenisine sunuldu. İlk oyunu ile çizgi roman ve aksiyon oyunu severlerin büyük beğenisini toplamış olan Spider-Man, bu sefer çok daha büyük bir tehdit ile karşı karşıya. Eğer siz de Marvel's Spider-Man 2 Türkçe yama arayanlardansanız doğru yerdesiniz.

Marvel's Spider-Man 2, hem aksiyonuyla hem de hikayesi ile öne çıkan bir yapım. Son dönemde çıkan en iyi aksiyon oyunlarından biri olan Marvel's Spider-Man 2’nin hikayesi de epey tartışıldı. Bazı oyuncular hikayeyi beğense de sıkı hayranlar senaryoyu yerden yere vurdu. Eğer siz de oyunu en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Marvel's Spider-Man 2 Türkçe yama kurabilirsiniz.

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Marvel's Spider-Man 2 Hakkında

2023 yılında PlayStation için çıkış yapan ve 2025’in ilk ayında PC’ye çıkan Marvel's Spider-Man 2 maalesef oyuncuları hayal kırıklığına uğrattı. İlk oyunun aksine, oldukça kötü bir optimizasyon ile çıkış yapan Marvel's Spider-Man 2 en iyi sistemlerde bile çok kötü çalışıyor, sık sık çökmesi yüzünden oyuncular isyan ediyor.

Her bakımdan ilk oyunun gerisinde kalmış olan Marvel's Spider-Man 2 yine de serinin sıkı hayranlarını memnun etmeyi başarabilecek potansiyelde bir yapım. Eminiz ki ilerleyen günlerde oyunun optimizasyonu daha iyi hale gelecektir.

Gerçekten ayırt etmesi zor grafikleri ve kusursuz oynanışı ile eminiz ki pek çok Örümcek Adam hayranı bu oyunu öyle ya da böyle sevecektir. Marvel's Spider-Man 2 Türkçe yama sayesinde de oyuncular hikayeden daha çok keyif alacaktır.

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