Prototype 2 Türkçe Yama Nasıl Yapılır?

Prototype 2 kıymeti bilinmeyen diyebileceğimiz oyunlardan bir tanesi. Çıkış yaptığı yılı göz önüne aldığımız zaman aksiyon mekanikleri ve görselliği ile bizleri epey şaşırtan bir oyundu. Harabe olmuş bir New York’ta geçen bu oyun şiddet ve vahşet dozu ile nam salmış bir oyun.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala oynanabilecek bir oyun olan Prototype 2’nin odak noktası aksiyon olsa da kendine has bir hikayesi de bulunmakta. Bu hikayeyi en iyi şekilde anlamak istiyorsanız Prototype 2 Türkçe Yama yüklemek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki basit adımları tamamlayarak Prototype 2 Türkçe Yama kurulumunu yapabilirsiniz.

Prototype 2 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

anonymousceviri.com ’un Prototype 2 Türkçe yama sayfasına gidin.

’un Prototype 2 Türkçe yama sayfasına gidin. Sağ taraftaki Yamayı İndir seçeneğine tıklayın.

Prototype 2’in Türkçe yaması ücretli bir şekilde sunuluyor. anonymousceviri.com’un rehberini okuyarak konu ile alakalı detaylı bilgi alabilir ve istemcilerini indirerek Prototype 2’yi hızlı bir şekilde Türkçe yapabilirsiniz.

Prototype 2 Hakkında

Radical Entertainment tarafından geliştirilen, Activision tarafından yayınlanan Prototype 2 önceki oyunun izinden giden bir yapım. 2009 yılında çıkan ilk Prototype oyunu oldukça beğenilmişti ve dönemine göre çok iyi bir oyundu. Yapımcı ve yayıncı ekip ilk oyunun başarısından memnun kalmış olacaklar ki ikinci oyunu da 2012 yılında piyasaya sürdüler.

Prototype 2’de yönlendirdiğimiz karakterin ismi James Heller. Tıpkı ilk oyunda olduğu gibi bir shape-shifter (şekil değiştiren) olan James Heller adeta biyolojik bir silah haline gelmiştir. James Heller’ın tek bir nihai hedefi vardır. İlk oyundaki baş karakterimiz olan Alex Mercer’ı öldürmek. Karşısına çıkar her şeyi yok edebilecek güçte olan James Heller’ın hikayesine göz attığımız bu oyunda aksiyon ve katliam bir an olsun hız kesmiyor.

Prototype 2 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Prototype 2’yi daha önceden oynamış mıydınız? Prototype 2’nin Türkçe yamasını nasıl buldunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.