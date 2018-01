Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz Can't Talk uygulamasıyla, müsait olmadığınız zamanlarda gelen SMS ve çağrıları otomatik olarak yanıtla yabilirsiniz.

Okulda, toplantıda veya buna benzer durumlarda telefonunuza gelen SMS ve çağrılara otomatik yanıt vererek sizin için sekreterlik yapan Can't Talk, hangi uygulamalardan gelen bildirimlerin yanıtlanacağını da seçme imkanı tanıyor. Kişilere göre de otomatik yanıt özelliği atayabileceğiniz uygulamada, verilecek yanıtları dilediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz.

Can't Talk uygulamasında SMS, çağrı veya uygulamalardan gelecek bildirimler için otomatik yanıtlama özelliğini aktifleştirebiliyorsunuz. Örneğin; sadece telefonunuz çaldığında belirlediğiniz bir yanıtın verilmesini sağlayabilir, SMS ve uygulamalar için herhangi bir eylem yapılmamasını sağlayabilirsiniz. Şimdilik Beta aşamasında olan Can't Talk uygulamasının zamanla daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Eğer sizin de bu tarz bir otomatik yanıt uygulamasına ihtiyacınız varsa, Can't Talk uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri