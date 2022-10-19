Telefonunuzda Bulunması Gereken 5 Sosyal Medya Uygulaması

Mobil cihazlarda bulunması gereken uygulamalara birçok kullanıcı cevap bulamıyor. Elbette popüler uygulamalar zaten herkesin cep telefonunda bulunmaktadır. Fakat, bilinen popüler uygulamalar hariç cep telefonunuzda mutlaka bulunması gereken uygulamalar bulunmakta. Peki, cep telefonlarında mutlaka bulunması gereken 5 sosyal medya uygulaması neler? Gelin, birlikte bakalım.

Telefonlarda Mutlaka Bulunması Gereken 5 Sosyal Medya Uygulaması

Linkedln

Snapchat

Pinterest

Reddit

TikTok

Bonus:

Telegram

Open Talk

Linkedln

İş arayanları ve iş verenlerin buluştuğu nokta Linkedln, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Sadece iş hayatınızı değil gerçekleştirdiğiniz projeleri de paylaşabileceğiniz uygulama bir sosyal medya uygulaması olarak pek kullanılmasa da telefonlarda mutlaka bulunması gereken uygulamalar arasında yer almaktadır.

Snapchat

Hergün arkadaşınıza bir hikaye göndermezseniz emojilerinizin kaybolacağı uygulama milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Her gün insanların birbirini eklediği sosyal medya uygulaması Snapchat nedir, nasıl kullanılır? Gibi sorular soruyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.

Pinterest

Takipçilerinize beğendiğiniz görselleri paylaşabileceğiniz Pinterest, yine en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer almaktadır. Ayrıca birçok ev tasarımını buradan seçebilir ve kendi evinize uygulayabilirsiniz.

İnternet üzerinde yer alan beğendiğiniz şeyleri Pinterest panolarınıza kolayca iğneleyebiliyorsunuz ve bunları diğer kullanıcılarla kolayca paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter ile de entegre olarak çalışabilen uygulama zaman tünelinizde Pinterest aktivitelerinizi belirten bir uygulama açıyor.

Reddit

Forum sitesi olarak kullanılan Reddit internet üzerindeki ilk haberleri ve olabilecek şeylerin paylaşıldığı yerlerden biridir. Öyle ki Reddit üzerinden paylaşılan birçok gönderi diğer sosyal medyalarada haber olmaktadır.

TikTok

Elbette birçok kişi hatta milyonlarca kişi TikTok uygulamasının oldukça boş olduğunu düşünmektedir. Bu durum kısmen doğru olsa da aslında TikTok siz ne izliyorsanız karşınıza onu çıkarmaktadır. Eğer bilim, sanat gibi kategorileri seçerseniz gayet güzel içeriklere erişebilirsiniz.

Bonus:

Telegram

WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olan Telegram, bir sosyal medya uygulaması olmasa da insanların özellikle dosya paylaşımında kullandığı Telegram, son dönemlerde telefonlarda olması gereken uygulamalar arasında yer almaktadır.

Open Talk

İngilizce konuşmak için partner bulamıyorsanız rastgele konuşma programı olan Open Talk, dil pratiği yapmak için kullanıma sunulmuştur. Birçok kişi ile rastgele tanışıp sosyal bir ortam kurabilirsiniz. Open Talk uygulamasını Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde telefonlarda mutlaka olması gereken 5 sosyal medya uygulaması hakkında bilgilendirme yaptık. Sizler bu listede hangi uygulamaların olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Dizi ve Film İzleyebileceğiniz Mobil Uygulamalar neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.