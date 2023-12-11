Can Gürzap Kimdir? Usta Oyuncunun Hayatı

Tiyatro ve sinema alanında Türk sanat tarihine unutulmaz eserler kazandıran isimlerden birisi: Can Gürzap. Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman usta oyuncunun ölümünün ardından hayat hikayesi merak konusu oldu.

Bu yazımızda Gürzap’ın çocukluğundan vefatına varıncaya kadar neler yaşadığını ve sanat dünyasına katkılarını ele alıyoruz. İşte, farklı platformlarda hem oyuncu hem de yönetmen olarak sanatını icra etmeyi başaran Can Gürzap’ın hayat hikayesi!

Can Gürzap Kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanıdığımız ünlü sanatçı 26 Mayıs 1944 tarihinde doğdu. Çocukluk yıllarını Kadıköy’de geçirdi ve 1962 yılında Maarif Koleji’nden mezun oldu. Kendisi gibi babası Reşit Gürzap da tiyatro sanatçısıydı. İlk eğitimlerini babasından aldı.

Kolejdeki eğitim sürecini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Tiyatro bölümünü kazandı. Ardından rotasını Londra’ya çevirdi ve Central School of Speech and Drama’da eğitimini sürdürdü.

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev alan Gürzap aynı zamanda yazar ve eğitmen kimliğiyle de tanınıyordu. Kendisi konseratuvarda öğretmenlik yaptı.

1971’de Arsen Gürzap ile dünya evine girdi. Bundan 7 yıl sonra ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun kurucu müdürü olmayı başardı. ‘Dialog’ isimli sunuculuk ve dil okulunu kurdu. Burada eğitmen olarak da görev yaptı.

Eş zamanlı olarak çeşitli tiyatro oyunlarında, sinema filmlerinde ve TV dizilerinde rol aldı. ‘Diksiyon ve etkili konuşma’ ile ilgili eğitimler veren sanatçının kendi yazdığı 3 adet basılı eser ve görev aldığı çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve film bulunuyor.

Yazılı eserlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Perde Arkasından – 2012

Söz Söyleme ve Diksiyon – 2006

Konuşan İnsan – 2004

Sanatçının aldığı ödüller:

Kristal Martı ödülü (Kadıköy Maarif Koleji & Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği) – 2004

Türkçe’yi En İyi Kullanan Tiyatro Sanatçısı Ödülü (GYTE Türkçe Topluluğu) – 2010

En Başarılı Erkek Oyuncu (4. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri) – 1999

Övgüye Değer Görülenler (1970 – 1971 Dönemi Sanat Sevenler Derneği Ödülleri) – 1971

Can Gürzap’ın Rol Aldığı Bazı Film ve Diziler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – 2017

Medcezir – 2013 – 2015

İffet – 2011

Kurtlar Vadisi Pusu – 2007 – 2012

Aşk Beklemez – 2006

Rüyalarda Buluşuruz – 2006

Aşk ve Gurur – 2002

Bir Aşk Uğruna – 1994

İlk Aşk – 1991

Yangın – 1984

Kartallar Yüksek Uçar – 1983

Yaşam Kavgası – 1978

Sırça Kümes – 1977

Can Gürzap’ın Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

Kim Bu Adam? – 2011

Evliliğe Gelince – 2010

Bana Bunu Yapma – 2009

Gönül Hırsızı – 2007

Salıncakta İki Kişi – 2006

İdeal Koca – 2000

Amadeus – 1983

Beyaz At – 1982

Yalancı – 1976

Chaillot’taki Deli – 1972

Öfke – 1970

Akad’ın Yayı – 1967

Yakut Balık – 1966

Bunların yanında usta sanatçının yönettiği oyunlar arasında ise kendisinin de rol aldığı ‘Bana Bunu Yapma, Gönül Hırsızı, Amadeus’ gibi eserler bulunuyor. Bu eserlerin haricinde de hem rol aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği pek çok yapım mevcut.

Can Gürzap’ın vefatı ise 2023 yılında gerçekleşiyor. Aort damarının yırtılması nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu 1 Aralık tarihinde, İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Kendisi için ölümünün ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören gerçekleştirildi ve naaşı Sapanca Kırkpınar’a defnedildi.