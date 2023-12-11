Can Gürzap Kimdir? Usta Oyuncunun Hayatı
Türk sinema ve televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan usta oyuncu / yönetmen hayata gözlerini yumdu. İşte, Can Gürzap'ın öyküsü!
Tiyatro ve sinema alanında Türk sanat tarihine unutulmaz eserler kazandıran isimlerden birisi: Can Gürzap. Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman usta oyuncunun ölümünün ardından hayat hikayesi merak konusu oldu.
Bu yazımızda Gürzap’ın çocukluğundan vefatına varıncaya kadar neler yaşadığını ve sanat dünyasına katkılarını ele alıyoruz. İşte, farklı platformlarda hem oyuncu hem de yönetmen olarak sanatını icra etmeyi başaran Can Gürzap’ın hayat hikayesi!
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Can Gürzap Kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanıdığımız ünlü sanatçı 26 Mayıs 1944 tarihinde doğdu. Çocukluk yıllarını Kadıköy’de geçirdi ve 1962 yılında Maarif Koleji’nden mezun oldu. Kendisi gibi babası Reşit Gürzap da tiyatro sanatçısıydı. İlk eğitimlerini babasından aldı.
Kolejdeki eğitim sürecini tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Tiyatro bölümünü kazandı. Ardından rotasını Londra’ya çevirdi ve Central School of Speech and Drama’da eğitimini sürdürdü.
Ankara Devlet Tiyatrosu’nda hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev alan Gürzap aynı zamanda yazar ve eğitmen kimliğiyle de tanınıyordu. Kendisi konseratuvarda öğretmenlik yaptı.
1971’de Arsen Gürzap ile dünya evine girdi. Bundan 7 yıl sonra ise İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun kurucu müdürü olmayı başardı. ‘Dialog’ isimli sunuculuk ve dil okulunu kurdu. Burada eğitmen olarak da görev yaptı.
Eş zamanlı olarak çeşitli tiyatro oyunlarında, sinema filmlerinde ve TV dizilerinde rol aldı. ‘Diksiyon ve etkili konuşma’ ile ilgili eğitimler veren sanatçının kendi yazdığı 3 adet basılı eser ve görev aldığı çok sayıda tiyatro oyunu, dizi ve film bulunuyor.
Yazılı eserlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
- Perde Arkasından – 2012
- Söz Söyleme ve Diksiyon – 2006
- Konuşan İnsan – 2004
Sanatçının aldığı ödüller:
- Kristal Martı ödülü (Kadıköy Maarif Koleji & Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği) – 2004
- Türkçe’yi En İyi Kullanan Tiyatro Sanatçısı Ödülü (GYTE Türkçe Topluluğu) – 2010
- En Başarılı Erkek Oyuncu (4. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri) – 1999
- Övgüye Değer Görülenler (1970 – 1971 Dönemi Sanat Sevenler Derneği Ödülleri) – 1971
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Can Gürzap’ın Rol Aldığı Bazı Film ve Diziler
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – 2017
- Medcezir – 2013 – 2015
- İffet – 2011
- Kurtlar Vadisi Pusu – 2007 – 2012
- Aşk Beklemez – 2006
- Rüyalarda Buluşuruz – 2006
- Aşk ve Gurur – 2002
- Bir Aşk Uğruna – 1994
- İlk Aşk – 1991
- Yangın – 1984
- Kartallar Yüksek Uçar – 1983
- Yaşam Kavgası – 1978
- Sırça Kümes – 1977
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Can Gürzap’ın Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları
- Kim Bu Adam? – 2011
- Evliliğe Gelince – 2010
- Bana Bunu Yapma – 2009
- Gönül Hırsızı – 2007
- Salıncakta İki Kişi – 2006
- İdeal Koca – 2000
- Amadeus – 1983
- Beyaz At – 1982
- Yalancı – 1976
- Chaillot’taki Deli – 1972
- Öfke – 1970
- Akad’ın Yayı – 1967
- Yakut Balık – 1966
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Bunların yanında usta sanatçının yönettiği oyunlar arasında ise kendisinin de rol aldığı ‘Bana Bunu Yapma, Gönül Hırsızı, Amadeus’ gibi eserler bulunuyor. Bu eserlerin haricinde de hem rol aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği pek çok yapım mevcut.
Can Gürzap’ın vefatı ise 2023 yılında gerçekleşiyor. Aort damarının yırtılması nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu 1 Aralık tarihinde, İstanbul’da hayata gözlerini yumdu. Kendisi için ölümünün ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören gerçekleştirildi ve naaşı Sapanca Kırkpınar’a defnedildi.
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