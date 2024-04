Hangi Yapay Zeka Aracı Hangi İşe Yarıyor? What Can AI Do Today Size Söyleyebilir

Yapay zekâ sektöründe yaşanan hızlı gelişimlerin sonucunda her geçen gün birbirinden farklı yapay zekâ araçlarının geliştirdiğine dair haberler alıyoruz. Bunların bir kısmı kullanıcı deneyimi açısından başarılı olarak değerlendiriliyor.

Bazılarının verdiği sonuçlar ise vasat seviyesinde takılı kalıyor. Yapay zekâdan farklı alanlarda aktif olarak yararlanmak isteyen kullanıcıların kafası ise karışık. Çünkü karşılarında sayısız seçenek bulunuyor.

Bu duruma çözüm getirmek üzere tasarlanan bir yapay zekâ aracı daha karşımıza çıkıyor. Şöyle ki, aslında bu araç size yapmak istediğiniz işlemlerde hangi yapay zekâ araçlarını kullanabileceğiniz konusunda çeşitli öneriler sunuyor.

What Can AI Do Today isimli bir site üzerinden yapacağınız sorgulamalarda sizin için en işlevsel yapay zekâ araçlarını keşfetme imkânınız oluyor.

Peki, What Can AI Do Today nedir? Nasıl kullanılır? İşte, yapay zekâdan yararlanma yolculuğunda size rehberlik edecek olan uygulamaya ilişkin detaylar!

What Can AI Do Today Nedir?

What Can AI Do Today, sayısız yapay zekâ aracını ihtiyacınıza göre kategorize ederek arama yapmanıza ve kullanabileceğiniz uygulama seçeneklerini tek seferde görüntülemenize imkân tanıyan bir araçtır.

Bu platformda yapay zekâ araçlarını kullanmak isteyen kullanıcılar özgürce arama yapabilir. YZ aracı geliştiricileri ise kendi ürettikleri araçları bu platforma kolayca dahil edebilir.

Böylece yeni üretilen araçların aramalarda kullanıcıların karşısına çıkması sağlanır. Geliştiriciler bu websitesi aracılığıyla hedef kitlelerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilirken, kullanıcılar ise işini yarayacak uygulamaların tam listesini görüntüleyebilir.

What Can AI Do Today Nasıl Kullanılır?

What Can AI Do Today websitesine girdiğimizde karşımıza bir arama çubuğu çıkıyor. Bu arama çubuğuna yapay zekâ desteği ile yapmak istediğimiz işlemi yazdığımızda kullanabileceğimiz YZ araçlarına ilişkin bir liste oluşturuluyor.

Listede yer alan araçların sağ tarafında ise ‘visit’ butonu buluyor. Bu buton sayesinde direkt olarak ilgili uygulandırmaya yönlendirme yapılıyor. Yani seçtiğiniz herhangi bir aracın yanındaki ‘visit’ seçeneğine tıkladığınızda hızlı bir şekilde bu uygulamaya gidebiliyorsunuz.

Arqama çubuğunun üst kısmında ise ‘find ai tools’, ‘top ai tools’ ve ‘donate’ kısımları bulunuyor.

Find AI Tools bölümünde farklı amaçlara hizmet eden yapay zeka araçları ve bunların gerçekleştirdiği işlemler sıralanıyor.

Top AI Tools bölümünde ise adından da anlaşılacağı üzere platformda ‘en iyi’ olarak değerlendirilen araçlar listeleniyor.

Şu an için arama yaptığımızda toplamda 5676 tane yapay zekâ aracının burada sıralandığını görüyoruz. Bu sayıyı görüntülediğimiz tarih 22 Nisan 2024.

Aracın aktif kullanımına bağlı olarak gün geçtikçe daha çok yapay zekâ uygulamasının burada yer alması muhtemel.

Geliştirici tarafından baktığımızda ise yapay zekâ araçlarını buraya eklemek isteyenlere iki farklı seçenek sunuyor. Bunlardan biri standart listeleme olup bu seçenek ücretsiz. Gelişmiş listeleme ise ücretli bir biçimde yapılabiliyor.

Bu aracı daha önce hiç duymuş muydunuz? Yapay zekâ uygulamaları arasında kaybolmak yerine bu siteyi kullanmayı düşünür müsünüz? Fikirlerinizi bizimle paylaşın!