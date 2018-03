Car vs Cops, polis kovalamacalı araba oyunları, araba kovalamacası oyunu severlerin keyif alarak oynayacağı bir mobil oyun. Ketchapp’ın Android telefon kullanıcıları için ücretsiz indirmeye açtığı yeni araba oyununda başta polisler olmak üzere peşimizdeki araçları atlatmaya çalışıyoruz. Temponun bir anlığına bile olsun düşmediği eğlence dozu yüksek bir araba oyunu bizlerle!

Tek dokunuş kontrol sistemiyle her cihazda her yerde rahatlıkla oynanabilecek, hızlı tempolu bir araba oyunu Car vs Cops. Adından da tahmin edeceğiniz üzere polislerden kaçmaya dayalı arcade türünde araba oyununda hem arkamızdan takip eden araçları atlatmamız hem de karşımıza aniden çıkan araçlara vurmamamız gerekiyor. Polis arabaları ve helikopterleri dışında kamyon ve tanklar da peşimizde. Mümkün olduğunca uzun süre kaçmaya çalışıyoruz. Yakınımızdan geçip yakalayamayan polisler bize ekstra puan kazandırıyor.