GTA 4 Hileleri Neler? GTA 4 Hile Kodları Nasıl Kullanılır?

GTA 4 hileleri, popüler açık dünya oyununda bazı aktiviteleri anında gerçekleştirebilmenize imkân tanır. Böylece bazı aktiviteler için uzun süre boyunca uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu yazıda oyunda kullanabileceğiniz hile kodlarını sıraladık.

Açık dünya oyunları oynamaktan keyif alan oyuncuların çoğu, GTA 6 ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ederken mevcut GTA oyunlarını oynamayı sürdürüyor. Günümüzde oynanmaya devam edilen GTA yapımları arasında Grand Theft Auto 4 de bulunuyor.

Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı GTA 4'te tıpkı GTA 5 hileleri gibi pek çok hile kodu mevcut. Örneğin GTA 4 araba hilesi, anında bir otomobile sahip olunabilmesini sağlarken silah hilesi ise karakterin çeşitli silahlara erişebilmesine imkân tanıyor. Peki, Grand Theft Auto IV isimli yapımda hile nasıl yapılır?

GTA 4 Hile Kodları Nasıl Yazılır?

Oyuna girin.

Oyun içerisinde klavyeden üst ok tuşuna basın.

Telefon çıkacaktır.

Telefona hile numarasını girin.

Ara butonuna basın.

Grand Theft Auto 4'ün hile kodları, GTA serinini önceki yapımlarından biraz farklı bir kullanıma sahip. Video oyununda bir hile uygulayabilmek için telefonu açmanız ve numarayı girmeniz gerekiyor. Girdiğiniz numarayı arayarak hileyi aktif hâle getirebilirsiniz.

GTA 4 Silah Hilesi

486-555-0150

486-555-0100

Popüler açık dünya oyunu GTA 4'te silah hileleri konusunda iki farklı silah paketi bulunuyor. Her iki pakette de farklı silahlar yer aldığından ötürü iki numarayı girebilir ve beğendiğiniz silahlar hangi paketteyse o numarayı kullanmaya devam edebilirsiniz.

GTA 4 Araba Hilesi

227-555-0168: Super GT adlı otomobil verir.

227-555-0147: Turismo isimli araba verir.

227-555-0175: Comet isimli araba verir.

227-555-0142: Cognoscenti isimli araba verir.

227-555-0100: FIB Buffalo isimli otomobil verir.

265-555-2423: Banshee isimli araba verir.

Grand Theft Auto serinin en çok beğenilen oyunlarından biri olan GTA 4'te araba hileleri de bulunuyor. Telefonda 227-555-0168 numarasını tuşlayarak Super GT isimli otomobile, 227-555-0147 numarasını girerek Turismo'ya sahip olabilirsiniz.

GTA 4 Can Hilesi

362-555-0100

482-555-0100

GTA 4 sağlık hilesi, en fazla merak edilen hile kodları arasında yer alıyor. 362-555-0100 maksimum sağlık ve zırh sağlarken 482-555-0100 ise maksimum sağlık ve zırhın yanı sıra cephane de veriyor.

GTA 4 Polis Hilesi

267-555-0100

Açık dünya türünün en başarılı örneklerinden biri olan Grand Theft Auto 4'te polislerden kurtulmak için bir hile kodu yazabilirsiniz. GTA 4 polisten kurtulma hilesi için telefondan 267-555-0100 numarasını tuşlamanız yeterlidir.

GTA 4 Para Hilesi

Diğer Grand Theft Auto oyunlarından farklı olarak GTA 4'te para hilesi bulunmuyor. Bu nedenden ötürü çeşitli miktarlarda paralara anında erişemiyorsunuz. Oyunda kolayca para kazanmanın en iyi yolu Stevie's Car Thefts isimli görevi tamamlamaktır.

GTA 4 Ölümsüzlük Hilesi

Grand Theft Auto 4'te ölümsüzlük için bir kod mevcut değil ancak bunun için çeşitli modlar yer alıyor. Bu modlar üçüncü taraf kişiler tarafından yapıldığından dolayı modu indirip indirmemek tamamen sizin tercihinize kalmış.

GTA 4 Helikopter Hilesi

359-555-0100

GTA IV'te helikopter sayesinde herhangi bir yere kolayca ulaşabilir veya şehri gezebilirsiniz. Oyunu oynarken sadece 359-555-0100 numarasını girerek anında bir helikoptere sahip olabilmeniz mümkün.

GTA 4 Bilinmeyen Hileleri

362-555-0100: Zırh hilesi

362-555-0100: Tekne hilesi

359-555-7272: Paraşüt hilesi

468-555-0100: Hava durumu hilesi

267-555-0150: Aranma seviyesini artırır.

245-555-0125: Double T Custom isimli motosiklet verir.

245-555-0199: Hakuchou Custom adlı motosiklet verir.

486-555-2526: Keskin nişancı tüfeği için patlayıcı mermiler verir.

Grand Theft Auto IV isimli video oyununda pek bilinmeyen hile kodları da mevcut. Yukarıda yer alan kodlar sayesinde aranma seviyesini artırabilir, bir paraşüte sahip olabilir, zırh edinebilir, hava durumunu değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu yazıda GTA 4 hileleri neler sorusunu yanıtladık. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen açık dünya oyunu için belirlenen hile kodları ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.