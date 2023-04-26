Yapay Zeka Teknolojisi Araba Kazalarını Azaltmada Etkili Olabilir mi?

Tüm dünyada yaralanma ve ölümlerin en büyük sebebi araba kazalarıdır. Her sene yaklaşık dünya genelinde 1,35 milyon insan araba kazaları sonucunda hayata veda ediyor. Peki, insanları ve canlıları yaşamdan koparan araba kazalarını yapay zeka teknolojileri engeller mi?

Yazımızda bu sorunun cevabını sizler için derledik. AV Living Lab CEO’su Daniel Avdagic; araba kazalarını minimuma indirecek, yol güvenliğini sağlayacak birkaç noktayı açıkladı. İşte detaylar!

Yapay Zeka Teknolojileri Araba Kazalarını Nasıl Azaltacak?

Yapay zeka teknolojileri araba kazalarını otonom ile azaltabilir. Otonom arabalar, yola daha çok hakimdir. Radarı daha kolay kavrar. Yolun durumuna dair tespitler yapılır. A noktasından B noktasına giden rota optimizasyonunda kullanılır. Yapay zeka teknolojileri sayesinde arabalar daha konforlu olur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından araba kazalarına dair önemli bilgiler paylaşıldı. Yukarıda da aktarıldığı üzere yılda 1.3 milyon kişi trafik kazaları sonucunda yaşamını yitiriyor. Yaklaşık 20 ile 50 milyon kişi hafif yaralanıyor. Araba kazalarından dolayı engelli kalan kişi sayısı da oldukça fazla.

Yapay zeka teknolojileri sayesinde bu verilerin azaltılması amaçlanıyor. Özellikle araba kazalarının azaltılması noktasında bilimle teknolojinin bir araya getirildiği Metaverse’den yararlanılabilir.

Metaverse;

Doğru sürücü değerlendirmesi,

Kaza verilerinin toplanması,

Kaza verileri analizi,

Sürücü becerilerine dayalı sürücü profili gibi noktalarda yardımcı oluyor.

Araba Kazalarını Azaltan Yapay Zeka Teknolojileri Nelerdir?

Araba kazalarının azaltılması noktasında yararlanılabilecek teknolojilerin başında trafik sensörleri geliyor. Trafik sensörleri; hız sınırını aşan ve kırmızı ışıkta geçen araçları kolayca tespit edebiliyor. Trafik sensörleri, trafiğin durumu hakkında da bilgi veriyor. Örneğin; trafiğin sıkışık olup olmadığı trafik sensörleri sayesinde belli olur.

Trafik sensörleri, Metaverse vb. tüm yapay zeka teknolojilerinin en önemli özelliği insan hatalarını minimuma indirmesidir. İnsan hataları azaldıkça doğru orantılı olarak araba kazalarında da azalma olacaktır. Bilgisayar sistemlerinin gelişmesiyle beraber video analitiğiyle gerçekleşen hem veri hem de tahminlerin doğruluğu da arttı.

Yapay zeka teknolojileri özellikle araç hareket halindeyken sürücünün cep telefonu kullanmasını hemen tespit ediyor. Bunun için görsel analiz gücünden yararlanıyor. Yapay zeka teknolojileri, trafik akışını optimize etme özelliğine sahiptir. Trafiğin yoğun olduğu zamanı tespit edip bilgi verebiliyor. Aynı zamanda ulaşım ağı boyunca da farklı farklı konumlardaki araçların hareketini tespit ediyor.

Sizlere son dönemde popüler hale gelen yapay zeka teknolojilerin araba kazalarını azaltmadaki rolünden bahsettik. Dilerseniz Yapay Zeka Destekli En İyi Uygulamalar yazımıza da bakabilirsiniz.