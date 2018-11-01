Mobil yarış oyunları arasında yer alan Çarpışan Araba Yarışı 3D tamamen ücretsiz olarak oynanabilen bir oyundur.

Italic Games’in mobil oyunlarından birisi olarak karşımıza çıkan Çarpışan Araba Yarışı 3D ile bizleri aksiyon ve eğlence dolu birbirinden farklı sahneler bekliyor. Oldukça hoş grafik açıları ile bizlere eğlence dolu anlar sunan mobil oyunda amacımız karşımıza çıkan araçlara çarparak onları parçalamak olacaktır.

Ayrıca buna ek olarak birbirinden farklı araçların yer aldığı mobil yapımda oyuncular araçlarına farklı ekipmanlar takabilecek ve rakiplerine karşı mücadele edebilecekler. Örneğin oyuncular rakiplerine karşı araçlarına döner testere takarak rakip araçları daha kolay ve hızlı bir şekilde parçalayabilecekler. Çoklu olarak dünyanın çeşitli yerlerinden aksiyon severleri biraraya toplayan yapım tamamen farklı 3 oyun moduna sahip.

Gerçekçi 3D grafik modu ile oyun içerisinde araçlarımızı modifiye edecek ve mücadelelere hazırlayabileceğiz. 1 milyonun üzerinde bir oyuncu kitlesine hitap eden başarılı yapım aldığı yüksek inceleme puanları ile de alanında yükselişe geçmiştir.

İyi eğlenceler dileriz.