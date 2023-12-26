Türkiye'nin İlk Kadın Araba Yarışçısı Samiye Cahid Morkaya Kimdir?

Cumhuriyet tarihinde başarıyla göğsümüzü kabartan kadınlardan birisi de Samiye Cahid Morkaya’dır. Türkiye’nin ilk kadın araba yarışçısı Samiye Cahid Morkaya başarılarıyla tüm kadınlara örnek olmaya günümüzde de devam ediyor.

Türk kadınlarının ilham alacağı kişiler arasında yer alan Morkaya kendisine yöneltilen birçok eleştiriye başarılarıyla cevap verdi.

“Şeytan işi, hem de nasıl. Atsız öküzsüz arabayı bir de kadın idare ediyor. Kadının kullandığı otomobile zinhar binilmez” gibi eleştirilere en güzel cevap başarıları oldu.

Biz de bu yazımızda Samiye Cahid Morkaya’nın hayatını ele aldık.

Samiye Cahid Morkaya’nın Hayatı

Samiye Cahid Morkaya, 1897 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Silivrikapı Mahallesi’nde doğdu. Emirler Dergahı’nın son şeyhi olan İbrahim Şuaddedin Efendi’nin en küçük kızı olan Samiye, yalnızca araba yarışçısı değildir.

Başarılı isim aynı zamanda kemençe öğretmenliği de yapmıştır. Dindar ve çağdaş bir ailede büyüyen Morkaya, ilköğrenimini Yedikule Alman Mektebi’nde tamamladı.

İlk kadın araba yarışçısı, müziğe ilgi duyduğu için Tamburi Cemil Bey’den sekiz sene boyunca kemençe dersi aldı. 1922 yılında konservatuar statüsündeki Darülelhan’da sınava girdi. Bu sınavı kazandıktan sonra kemençe öğretmeni oldu.

Yalnız Samiye Cahid Morkaya ilerleyen dönemlerde adını müzikten farklı bir alanda duyurdu. Samiye Cahid, Pangaltı Amerikan Garajından ehliyet alarak ilk ehliyetli kadın sürücü unvanını aldı.

Samiye, eşi Burhan Cahit Morkaya ve dönem romancılarından ilk otomobilini hediye olarak aldı. Başarılı isim, ehliyetini almadan 9 sene önce 1922’de ilk kez otomobil direksiyonuna geçti. Samiye; Nash, Ford, Buick, Fiat ve Cadillac markalı otomobillere sahip oldu.

Samiye Cahid Morkaya’nın Kariyeri

Samiye Cahid Morkaya, 1930-1931 yıllarında Turing Kulüp tarafından düzenlenen yarışlara katılarak dereceler aldı. Morkaya, 1932 yılında ilk zaferini elde etti.

İstinye-Zincirlikuyu arasında 9,5 kilometre kurulan bir parkurda Morkaya yarışı kazandı. Böylelikle Türkiye’nin ilk ehliyet alan ve ralli kazanan kadını olarak tarihe geçti.

İstinye - Zincirlikuyu arasında gerçekleşen yarışta Samiye’nin birinci olması yarışa katılan erkekler tarafından kabul edilmedi. Yarışa katılan erkekler, Samiye’nin başarısını kendilerine yediremedikleri için itirazda bulundular.

O dönemde erkek pilotlar, Sulh Mahkemesi’ne giderek itirazda bulundu. Sulh Mahkemesi, erkek pilotların itirazlarını kabul etmedi. Böylelikle Samiye Cahid Morkaya, kanunların tesciliyle kupasını kazandı.

Samiye Cahid, 1934 yılında Ford’la katıldığı yarışta kaza yaptı. Bu kaza sonucunda sol kolu, kısmen kullanılamayacak şekilde yaralandı.

Maalesef 1934 yılında yarış esnasında geçirdiği kazadan dolayı yarışlara bir daha katılamadı. İlk kadın araba yarışçısı Samiye Cahid Morkaya, 2 Haziran 1972 yılında vefat etti.