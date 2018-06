Kafa karıştırıcı oyunları sever misiniz? Eğer cevabınız evet ise Castle Of Awa oyunu tam size göre. Android platformundan indirebileceğiniz Castle Of Awa, size kendinizi dinlendirme ve eğlendirme fırsatı sunuyor. Oyunda birbirinden farklı onlarca eğlenceli bölüm bulunuyor. Sizin bu bölümleri geçerek oyunun sonuna ulaşmanız lazım. Oyunda müziklerle eğlenecek ve kafanız karışmadan hedefe ulaşacaksınız.

Castle Of Awa oyununda size bir küp veriliyor. Bu küpü sağa, sola, yukarı ve aşağı hareket ettirerek hedefe ulaştırmaya çalışacaksınız. Hedefe ulaşmaya çalışırken karşınıza birçok engel çıkacak. Bu engelleri aşmanız ve asla yoldan çıkmamanız gerekli. Eğer yolunuzu kaybederseniz kendinizi büyük tehlikelerin olduğu karanlık yollarda bulabilirsiniz. Bu yüzden dikkatli bir şekilde küpü hareket ettirin ve asla size söylenen adımların dışına çıkmayın.

Oldukça keyifli bir oyun olan Castle Of Awa, sizi günün stresinden arındıracak ve eğlenceli bir şekilde vakit geçirmenizi sağlayacak. Kaliteli grafikleri ve eğlenceli ses efektleri sayesinde Castle Of Awa oyununu çok seveceksiniz. Castle Of Awa oyunu geliştiricisi tarafından ücretli bir şekilde satılıyor. Castle Of Awa oyununun fiyatı ise 15.99 TL. Bu fiyatı hakedip haketmediğini ise oynadıktan sonra yorum yaparak sizler karar verin.