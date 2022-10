Bugüne Kadar Yapılan Age of Empires Oyunları

Strateji oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Age of Empires oldukça köklü bir seri. 1997 yılında ilk kez hayatımıza giren Age of Empires, çeyrek asırdan fazla bir süredir bizlerle.

Sizler için bu yazımızda bugüne kadar yapılmış tüm Age of Empires oyunlarını sıraladık. Age of Empires serisine başlamak istiyorsanız ancak nereden başlayacağınızdan emin olamıyorsanız bu yazı tam size göre.

Tüm Age of Empires Oyunları

Age of Empires (1997)

Age of Empires II (1999)

Age of Mythology (2002)

Age of Empires III (2005)

Age of Empires Online (2011)

Age of Empires: Castle Siege (2014)

Age of Empires IV (2021)

Sadece ana Age of Empires oyunları listeye alınmıştır. Pek çok Age of Empires oyununun güncellenmiş sürümleri yıllar içerisinde piyasaya sürülmüştür.

Age of Empires

İlk Age of Empires oyununa bugünden baktığımızda tam bir nostalji şöleni. Age of Empires’ın ikonik bir oyun olmasında oldukça önemli bir yeri olan ilk oyun, dönemin en çok oynanan yapımlarından biriydi.

2018 yılında oyunun Definitive Edition versiyonu çıkış yaptı. Yaklaşık 20 yıl sonra gelen bu versiyon oyunu 4K oynamanıza imkan veriyor. Pek çok yeniliğin yapıldığı bu oyun güncel sistemler için optimize edilmiş bir şekilde çıkış yaptı. Oynanış anlamında da mekanik iyileştirmeler yapıldı.

Age of Empires II

İlk oyundan 2 yıl sonra çıkan Age of Empires II, seri içerisinde açık ara en çok sevilen oyun oldu. İlk oyunun üzerine pek çok yeni mekanik ekleyen Age of Empires II yıllar içerisinde adeta bir başyapıt haline geldi. Yıllar içerisinde pek çok ek pakete ve modern sürüme sahip oldu.

2013 yılında Age of Empires II HD isminde bir oyun çıkarıldı. İkinci oyunu modern sistemler için uygun hale getiren bu oyun ayrıca gelişmiş yapay zeka, çoklu oyuncu ve pek çok iyileştirme ile birlikte geldi.

2018 yılında ise serinin gözde oyunu bir kez daha yenilendi ve Age of Empires II: Definitive Edition ismiyle piyasaya sürüldü. 3 yeni sefer ve 4 yeni medeniyet ile birlikte gelen bu versiyon serinin sıkı hayranlarını adeta mest etti.

Age of Mythology

Yunan mitolojisine sahip en iyi oyunlardan biri olan Age of Mythology, bizlere bambaşka bir deneyim sunuyor. Sadece Yunan mitolojisine değil, popüler pek çok mitolojiye yer veren bu oyun pek çok fantastik karaktere sahipti.

2014 yılında Extended Edition’a kavuşan Age of Mythology, güncel sistemler için optimize edildi ve çeşitli iyileştirmeler ile yerini aldı.

2022 yılında Age of Mythology Retold duyuruldu. Tıpkı diğer Age of Empires oyunları gibi Age of Mythology’de modern sistemler için bir kez daha güncelleniyor.

Age of Empires III

İkinci oyundan sonra grafik olarak çok daha iyi bir yere gelen Age of Empires III, uzun yıllar boyunca oyuncular tarafından oynandı. Görünüş itibariyle diğer oyunlardan daha iyi bir durumda olduğu için en geç Definitive Edition’a kavuşan oyun oldu.

2020 yılında Definitive Edition’a kavuşan Age of Empires III, pek çok DLC ile zenginleştirildi ve oldukça büyük bir oyun haline geldi.

Age of Empires Online

Age of Empires markasının en sönük ve akılda kalmayan işlerinden biri olan Age of Empires Online oynaması ücretsiz bir oyundu. Oyun içerisindeki satın alınabilir öğeler çok tepki çekmişti ve oyuncular tarafından eleştirilmişti. Önceki oyunların ruhunu taşımayan bu oyun kısa süre içerisinde hatırlanmamak üzere unutuldu.

Age of Empires: Castle Siege

Mobil platformlar için geliştirilen bir oyun olan Age of Empires: Castle Siege, mobil pazarın yükselişte olduğu bir dönem olan 2014 yılında çıkış yaptı. Tıpkı Age of Empires Online gibi -hatta daha fena bir şekilde- eleştirilen bu oyun 13 Mayıs 2019 itibarıyla kullanımdan kalkmıştır.

Age of Empires IV

Bir önceki ana oyun olan Age of Empires III’den tam 16 yıl sonra çıkan Age of Empires IV, oyuncuların yıllar boyunca en çok beklediği devam oyunlarından biriydi. Serinin önceki oyunlarına kıyasla çok daha kompleks bir sistemi olan Age of Empires IV oyuncuları genel olarak memnun etmeyi başardı.

Age of Empires serisine değindiğimiz yazımız bu kadardı. Siz Age of Empires serisini seviyor musunuz? Age of Empires oyunları içerisinde favoriniz hangisi? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.