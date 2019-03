Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan ve 50 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen Christmas Stories: The Gift of the Magi, gizemli evlerde gezerek kaybolmuş nesneleri bulabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, gizli nesneleri bulmak ve ipuçları toplayarak verilen görevleri tamamlamaktır. Oyunda, yılbaşı günü kaybolan bir kızın izini sürmeli ve çeşitli objeleri bularak ipuçlarına ulaşmalısınız. Yılbaşı hediyeleri ile dolu bir evde araştırmalar yaparak kayıp eşyaların izini sürebileceğiniz ve macera dolu anlar yaşayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve sayısız gizli nesne bulunmaktadır. Bölümlerde çeşitli bulmaca ve strateji oyunları oynayarak ödüller kazanabilir ve ipuçları toplayabilirsiniz. Bu sayede görevleri tamamlayabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda kolaylıkla oynayabileceğiniz Christmas Stories: The Gift of the Magi, yeni deneyimler kazanabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.