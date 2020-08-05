Colorizer oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir arcade oyundur.

Küçük oyuncaklar bu oyunu tamamlamak için can atıyor. Sen de onlara yardım ederek güzel başarılara imza atabilirsin. Bu oyun sana PAC-MAN'i hatırlatabilir. Teknik olarak birkaç yönü benzese de kesinlikle aynı değiller.

İlk seviyede oyun arkadaşını kutudan kendin seçiyorsun. Ama dikkat et çengelli oyun kutularında başarıya çabuk ulaşılmaz. Oyuncağı tuttuğunda düşmesine izin vermeden almalısın.

Daha sonra o yumuşak ve tatlı oyuncakla oyuna devam edeceksin. Sana verilen oyun alanının her köşesini canavarlara yakalanmadan dolanman gerekiyor. Bu şekilde tüm seviyeleri geçebilir ve hediye oyuncaklar toplayabilirsin.

Renkli bir ortamda eğlenceli oyuncaklara oyun oynamak çok zevkli olacaktır. Kolay oynanış şekli ile de elinizden düşürmek istemeyeceğiniz bir hal alacaktır. Sizler de bu eğlenceye dahil olmak istiyorsanız oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.