Dark Stories, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz hikaye tabanlı bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz gibi tek başınıza da ilerleyebileceğiniz oyunda farklı hikayelerin içine dalış yapıyorsunuz.

Kaliteli kurgusuyla ön plana çıkan Dark Stories, adından da anlışılacağı üzere korku ve gerilim dolu hikayeleriyle dikkat çekiyor. Oyunda son derece iyi kurgulanmış hikayeleri çözmeye çalışıyorsunuz. Eğlenceli ve kolay bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda yeteneklerinizi de kanıtlamanız gerekiyor. Arkadaşlarınız arasında oynayabileceğiniz oyunda bir anlatıcı yardımıyla hikayeyi öğreniyor ve daha sonra çözümünü düşünmeye çalışıyorsunuz. Gizemi aydınlatmak için farklı soruların cevaplarına da ulaşmanız gereken oyunda tıpkı bir dedektif gibi hissedebiliyorsunuz. Oyunun kuralı gereği arkadaş ortamına hikayeyi anlatan kişi sorulan sorulara sadece evet, hayır ya da alakası yok şeklinde cevap verebiliyor. Eğer hikayeyi anlatan kişi çözüme yeterince yaklaşıldığını düşünürse oyun biter. Arkadaş ortamını canlandıracak zevkli bir oyun olan Dark Stories'i mutlaka indirmelisiniz. Eğer bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız Dark Stories tam size göre diyebilirim. Kaliteli grafikleriyle de dikkat çeken oyunu kaçırmayın.

Dark Stories oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.