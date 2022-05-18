Instagram Story İndirme Nasıl Yapılır?

Instagram, story indirme işleminin uygulama içerisinden gerçekleştirilmesine imkân tanımıyor. Bu sebepten ötürü çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, beğendiği paylaşımları indirebilmek için bir çözüm yolu arıyor. Peki, Instagram hikaye indirme işlemi nasıl yapılır? Bu yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram ilk olarak 2010 yılının ekim ayında kullanıma sunuldu. 2012 yılında Facebook (yeni adıyla Meta) tarafından satın alınan Instagram, zaman içerisinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu.

Sosyal medya hizmetinin büyük bir popülerlik elde etmesinde sunduğu özellikler büyük bir rol oynuyor. Platform tarafından sunulan özellikler arasında Hikayeler de yer alıyor. Bu özellik kullanılarak yapılan paylaşımlar 24 saatin sonunda otomatik olarak siliniyor.

Gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılan özelliklerden bir tanesi olan Hikayeler’e uygulamanın ana sayfası üzerinden veya profil sayfasından erişilebiliyor. Uygulama içerisinde gezinirken çok beğendiğiniz paylaşımlara denk gelebilirsiniz. Böyle bir durumda paylaşımı bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza indirmek isteyebilirsiniz.

Instagram, hikaye indirme işleminin gerçekleştirilmesine izin vermiyor. Bu sebepten ötürü çoğu kullanıcı, uygulama içerisinden paylaşılan ihzmetlerin nasıl indirileceğini merak ediyor. Hazırladığımız rehberde bunun için çeşitli yöntemler mevcut.

Instagram Story İndirme Yolları Neler?

StorySaver

Inflact

Savefrom

Toolzu

Ekran görüntüsü alma

Yukarıda görüntü tabanlı sosyal medya hizmeti üzerinden paylaşılan hikaye gönderilerini indirebilmenize olanak tanıyan hizmetler yer alıyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. StorySaver ile Hikaye İndirme Adımları Neler?

StorySaver sitesini ziyaret edin.

Instagram kullanıcı adını kutucuğa yazın.

"Download" butonuna basın.

"Ben robot değilim" seçeneğini seçin.

"Save as Photo" veya "Save as Video" butonuna tıklayın.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan hikaye paylaşımlarını indirebilmek için StorySaver hizmetini kullanabilirsiniz. Bu hizmet sayesinde yalnızca birkaç adım uygulayarak hızlı ve pratik bir şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz.

Söz konusu işlem için ilk olarak bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden StorySaver hizmetinin internet sitesini açın. İnternet sitesini görüntüledikten sonra sayfanın orta kısmında bir kutucuk ile karşılaşacaksınız.

"Download Instagram Stories" bölümünde konumlanan kutucuğa Instagram kullanıcı adını yazın. Kullanıcı adını yazdıktan sonra "Download" butonuna basın. Bu işlemi uygulamanız halinde profilin mevcut paylaşımları sıralanacak. Paylaşımların alt kısımlarında "Save as Photo" veya "Save as Video" butonlarını göreceksiniz.

Paylaşımlar içerisinden indirmek istediğiniz hikayeyi bulun. Eğer indirmek istediğiniz paylaşım video ise "Save as Video", fotoğraf ise "Save as Photo" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde indirme işlemi başlayacaktır.

2. Inflact ile Hikaye İndirme Adımları Neler?

Inflact sitesini açın.

"Stories" sekmesine girin.

Instagram kullanıcı adını yazın.

"Download Stories" butonuna basın.

İndirmek istediğiniz hikayeyi bulun.

"Download" butonuna tıklayın.

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya uygulamasında beğendiğiniz bir hikaye gönderisini indirebilmek için kullanabileceğiniz bir hizmet daha mevcut. Bunun için Inflact isimli internet sitesini kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda yüklü olan internet tarayıcısı üzerinden Inflact isimli web sitesini ziyaret edin. Siteyi ziyaret ettikten sonra üst kısımda yer alan Tools menüsüne tıklayın. Daha sonra "Stories" seçeneğini seçin.

Stories bölümünden Instagram kullanıcı adını yazın. Kullanıcı ismini yazdıktan hemen sonra "Download Stories" butonuna basın. Bu işlemi uygulamanız durumunda profil tarafından paylaşılan hikaye gönderilerini göreceksiniz. İndirmek istediğiniz paylaşımı bulun ve hemen ardından "Download" butonuna tıklayın.

3. Savefrom ile Hikaye İndirme Adımları Neler?

Savefrom sitesini ziyaret edin.

Sayfanın en alt kısmındaki "IG stories" yazısına tıklayın.

Instagram kullanıcı ismini kutucuğa yazın.

Yeşil butonuna basın.

"Fotoğraf indir" veya "Video indir" butonuna tıklayın.

Popüler sosyal medya uygulaması üzerinden bir hikayeyi indirmek için Savefrom isimli hizmeti de kullanabilirsiniz. Bu kapsamda ilk olarak hizmetin internet sitesini ziyaret edin. Siteyi açtıktan sonra en alt kısımda yer alan "IG stories" yazısına tıklayın.

Sayfanın üst kısmında konumlanan kutucuğa Instagram kullanıcı ismini yazın. Kullanıcı ismini yazdıktan sonra ok simgesinin yer aldığı yeşil renkli butona basın. Bu işlemi uygulamanız durumunda profil tarafından yayımlanan paylaşımlar listelenecek.

Mouse imlecini indirmek istediğiniz paylaşımın üzerine götürün. Daha sonra "Fotoğraf indir" veya "Video indir" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde indirme işlemi başlayacaktır.

4. Toolzu ile Hikaye İndirme Adımları Neler?

Toolzu hikaye indirme sayfasını açın.

Instagram kullanıcı adını kutucuğa yazın.

"Download" butonuna basın.

İndirmek istediğiniz paylaşımı bulun.

"Download" butonuna tıklayın.

Hikaye paylaşımlarını indirebilmek için kullanabileceğiniz bir hizmet daha mevcut. Bu hizmet sayesinde istediğiniz hikayeyi çok kolay ve hızlı bir şekilde mobil cihazınıza veya bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Hikayeyi indirebilmek için ilk olarak Toolzu’nun hikaye indirmek sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Sayfayı ziyaret ettikten sonra kutucuğa Instagrma kullanıcı ismini yazın ve hemen ardından "Download" butonuna basın. Bu işlemi yaptığınızda paylaşımlar sıralanacaktır.

İndirmek istediğiniz paylaşımı bulun ve hemen ardından "Download" butonuna tıklayın. Böylece söz konusu hikaye, mobil cihazınıza ya da bilgisayarınıza indirilecektir.

5. Ekran Görüntüsü Alma Adımları Neler?

Instagram uygulamasına girin.

İndirmek istediğiniz hikayeyi görüntüleyin.

Ses azaltma ve güç butonlarına aynı anda basın.

Yukarıda yer alan hizmetlerin hiçbirini kullanmak istemiyorsanız ekran görüntüsü alma yöntemini uygulayabilirsiniz. Bunun için sosyal medya uygulamasını açın. Daha sonra indirmek istediğiniz hikayeyi görüntüleyin.

Paylaşımın ekran görüntüsünü alabilmek için ses azaltma ve güç butonlarına aynı anda basın. Bunun sonucunda hikayeyi cihazınıza kaydetmiş olursunuz. Eğer cihazınıza indirmek istediğiniz videoysa ekran kaydetme uygulaması kullanabilirsiniz.

Bu yazıda Instagram hikaye indirme işleminin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan yöntemleri sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.