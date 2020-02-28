Kendi karakterinizi tasarlayarak macera dolu bir yolculuğa çıkacağınız ve online arenada rakiplerinizle birebir mücadele edeceğiniz Demoncer, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici 3D grafikleri ve çarpıcı animasyonları ile oyuncular eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca karakter arasından size uygun olanı seçerek yeni bir hayata adım atmak ve aksiyon dolu savaşlara katılarak görev haritasındaki tehlike bölgelerini ziyaret etmektir.

Karakterinizi dilediğiniz gibi özelleştirebilir ve seviye atladıkça farklı özellikler ekleyebilirsiniz. Ganimet topladıkça yeni kostümlerin kilidini açabilir ve göz kamaştıran bir karaktere sahip olabilirsiniz. Oyunda karakterinizle birlikte uzun bir yolculuğa çıkarak savaştan evliliğe kadar pek çok alanda faaliyet gösterebilir ve eğlenceye doyabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerini barındıran mobil cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz ve ücretsiz olarak oynayacağınız Demoncer, hayalinizdeki savaş kahramanını tasarlayarak macera dolu anlar yaşayabilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.