Eski bir donanıma sahip bir bilgisayarınız var ve yeni çıkan oyunları oynayamıyor musun? Ama yine de oyun keyfinden mahrum kalmak istemiyor musunuz? Biz de sizler için, düşük sistem gereksinimli en iyi açık dünya oyunlarını listeledik. Sizde bilgisayarınızı yormadan bu oyunları rahatça oynayabilirsiniz. İşte, o oyunlar!

Düşük Sistem Gereksinimli En İyi Açık Dünya Oyunları Neler?

Minecraft Nasıl Bir Oyun?

Minecraft, sandbox ve hayatta kalma türünün günümüzdeki en büyük efsanelerinden biri. Hiçbir bilgisi olmayanlar için oyunumuz, sonsuz bir açık dünya hayatta kalma ve inşaa oyunudur. Oyunun grafikleri pikselli küplerden oluştuğu için, çok düşük sistemli bilgisayarlarda bile akıcı bir şekilde çalışır. Ama oyunun sunduğu sınırsız özgür açık dünyası bağımlılık yarattığını itiraf etmeliyim.

Oyunda iki mod bulunuyor. Bunlar; hayattta kalma ve yaratıcı modları. Hayatta kalma modunda, oyuna hiçbir şeyiniz olmadan başlıyorsunuz. Hayatta kalmak için ağaçları kesmeli, maden toplamalı ve kendinize bir barınak inşaa etmelisiniz. Geceleri ise, ortaya yaratıklar çıkıyor. Eğer barınaksız açık alanda kalırsanız, bunlarla uğraşmak ilk aşamada can sıkıcı olabilir. Peki oyunun bir sonu yok mu? Hayır, elbetteki oyunun bir sonu var. Minecraft'da Ender Dragon'u keserseniz oyun bitiyor. Ancak bu oyun sonu bossunuzu yendikten sonra bile oyunu oynamaya devam edebilirsiniz. Oyunun yaratıcı modunda ise can barınız, açlık sınırınız veya düşmanlarınız yoktur ve envanterdeki her şeye sınırsız erişiminiz vardır. Bu modda ana moddan ziyade devasa yapılar, kaleler ve şehirler inşaa etmek isteyen oyucular içindir.

Terraria Nasıl Bir Oyun?

Re-Logic tarafından geliştirilen Terraria 2D grafiklere sahip bir aksiyon macera sandbox oyunudur. Terraria için çoğu zaman, "2D Minecraft" yakıştırması yapılsada bundan daha fazlasıdır. Oyunumuz genel olarak oyuncuya inşaat, keşif, madencilik ve savaş mekaniklerini birleştiren bir açık dünya sunuyor.

Oyunda kazı yaparak veya ağaç keserek güçlenmek için kaynaklar topluyorsunuz. Topladığınız kaynaklarla kendinize daha iyi silahlar ve zırhlar yapabilirsiniz. Ayrıca, oyundaki her mekana evler dikip kendi köyünüzü kurabiliyorsunuz. Kurduğunuz bu köylere zamanla farklı NPC'ler (silah satıcısı, hemşire, büyücü) geliyor.

Oyun sadece bir köy kurma simülasyonundan ibaret değil elbette. Oyundaki en keyifli şey yaratıklarla savaşmak. Temel olarak birçok küçük canavar bulunsa da asıl işiniz boss canavarlarıyla. Bossları yendikçe, oyunun haritası değişiyor, savaştığınız basit yaratıkların yerine daha güçlüleri geliyor, yepyeni madenler ve elementler ortaya çıkar. Bu yeni şeylerle karakterinizi ve köyünüzü geliştirerek bir sonraki boss savaşına hazırlanabilirsiniz. En sonunda ise Moon Lord isimli en güçlü bossu yenerek oyunu bitirirsiniz.

Terraria hem çok keyifli olması, hem düşük sistemli bilgisayarlarda sorunsuz şekilde çalışması hem de zengin bir RPG deneyimi sunması açısından, kesinlikle denenmesi gereken bir oyun.

The Elder Scrolls V: Skyrim Nasıl Bir Oyun?

Geldik RPG denilince akla ilk gelen isimlerden Skyrim'e. Skyrim ilk iki oyunumuzdan biraz farklı. Oyunda bizi 3 boyutlu gerçekçi bir dünya karşılıyor. Oyun bir ana hikayeye sahip olsa da oyuncuya saf bir rol yapma özgürlüğü sunan bir yapım. Oyunda ister bir savaşçı olabilirsiniz, ister çoluk çocuğa karışıp emeklilik hayatı yaşayabilirsiniz, isterseniz de ülkedeki iç savaşa katılabilirsiniz. Oyun bu konuda sizi tamamen serbest bırakıyor.

Gelelim, Skyrim'in neden bu listede? Oyun ilk çıktığı 2011 yılında sistemleri biraz zorlasa da, günümüzdeki düşük sistemli bilgisayarlarda veyahut giriş seviye ofis bilgisayarlarında bile kasmadan oynayabilirsiniz. Bu nedenle Skyrim, halen daha düşük sistemli gereksinimli en iyi açık dünya oyunları arasında yerini koruyor.

GTA IV Nasıl Bir Oyun?

Geldik, Rockstar'ın gerek fizik motoru gerekse grafikleriyle seriye çağ atllatığı oyuna, evet GTA IV'den bahsediyoruz. Oyunu, birçoğumuz mutlaka oynamış, görmüş veya duymuşuzdur. Ama oyundan hiçbir haberi olmayanlar için kısaca anlatalım.

GTA IV, aksiyon-macera ve açık dünya türlerini en iyi harmanlayan oyunlardan biridir. Oyuna Amerikan rüyası için, Doğu Avrupa'daki savaştan kaçmış, eski bir asker olan Niko Bellic ile başlıyoruz ve oyun genel anlamda onun hikayesi üzerinden devam eder. Amerika'ya inen Niko, kafasında kurduğu rüya ülke yerine, tam bir kaosun içerisine düşer ve hikaye bu şekilde başlar.

GTA IV'ün bu listede olmasına şaşırmış olabilirsiniz. Çünkü oyun piyasaya sürüldüğü 2008 yılında sistemleri oldukça zorlamıştı. Ancak şu an günümüzün düşük sistemli bilgisayarları oyunu rahat bir şekilde kaldırabiliyor ve sorunsuzca oynayabiliyorsunuz. Eğer, düşük sistem gereksinimli bir açık dünya oyunu arıyorsanız GTA IV'e şans vermenizi mutlaka öneririz.

Fallout: New Vegas Nasıl Bir Oyun?

Fallout: New Vegas, nükleer savaş sonrası bir dünyada geçen harika bir aksiyon-RPG açık dünya oyunudur. Oyudaki, amacınız bir kurye olarak paket taşırken kafasından vurulup ölüme terk edilen bir kuryenin intikamını almak. Tabii ki oyundaki tek amacınız, sizi vuran adamı arayıp intikamınızı almak değil.

Oyunun genel haritası nükleer bir savaş sonrasında geçtiği için, kıyamet sonrası bir yaşam gibi düşünebilirsiniz. Ancak oyundaki şehrimiz Las Vegas (New Vegas) bundan pek etkilenmemiş. Burada hayat devam ediyor ve kumarhaneler tıkır tıkır işliyor. İşte burada kendinizi güç savaşlarının içerisinde buluyorsunuz. Şehirdeki güç gruplarının arasındaki çatışmalara giriyorsunuz. İsterseniz bu taraflardan birini seçip, diğerlerine üstün gelmesini sağlayabilirsiniz isterseniz de en büyük benim bu şehir benim olacak diyerek bütün grupları tek tek ortadan kaldırabilirsiniz. Seçim sizin.

Fallout: New Vegas, Skyrim gibi eski nesil bir oyun motoru kullandığı için düşük donanımlı sistemlerde oynanabilecek en iyi açık dünya oyunlarından biridir. Oyunun 2011 yılında "En İyi Hikaye" ödülünü aldığını da unutmadan hatırlatalım.

Far Cry 3 Nasıl Bir Oyun?

Far Cry 3, FPS türünü açık dünyayla harmanlayan enfes yapımlardan biridir. Oyundaki temamız: HAYATTA KALMAK! Oyuna, şımarık bir velet Jason Brody, kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte ıssız bir adada korsanların eline geçmesiyle başlıyoruz. Korsanlar gözünüz önünde kardeşinizi vuruyor. Siz, ise bir yolunu kafesten çıkarak, ormanın içlerine doğru kaçmayı başarıyorsunuz. İşte oyun tam burada değişiyor.

Adanın derinliklerinde, adanın yerli kabilesine sığınıyorsunuz, işte burada işler değişmeye başlıyor. Far Cry 3 daha silah bile tutmayı bilmeyen şımarık bir veletken sizi tam bir Rambo'ya dönüşüyor. Amacınız, adadaki korsanları temizlemek ve arkadaşlarınızı kurtarmak.

Oyun, düşük sistemler için çok iyi optimize edildiğinden dolayı, herahangi bir donma veya kasma olmadan oynayabilirsiniz.

Mafia II Nasıl Bir Oyun?

Mafia II, 1940 ve 1950'lerin Amerika'sınde geçen, fakir bir İtalyan ailenin Amerika'ya göçen çocuğu Vito'nun mafya basamaklarını teker teker çıkmasını anlatıyor. Oyun gerek hikayesi gerek dönemin atmosferini çok gerçekçi şekilde işlemesiyle, kendinizi Godfather filminde gibi hissediyorsunuz.

Ancak şunu belirtelim, oyun GTA gibi size serbestçe dolaşabileceğiniz bir açık dünya yerine daha kısıtlı bir açık dünya sunar. Oyun genel olarak hikaye odaklıdır. Ayrıca, oyunun optimizasyonu sayesinde, günümüz düşük sistemli bilgisayarlarında halen sorunsuzca oynayabilirsiniz.

Assassin's Creed IV: Black Flag Nasıl Bir Oyun?

Assassin's Creed IV: Black Flag, aksiyon-macera türünü Karayiplerin korsan temasıyla birleştiren bir açık dünya oyunudur. Oyun, karizmatik korsanımız Edward Kenway ile tapınakçılar ve suikastçılar arasında mücadeleyi konu alıyor.

Bu mücadelede, geminiz Jackdaw ile denizlerde seyahat edebilir, deniz savaşlarına girebilir, hem karada hem de denizde çeşitli mücadelelere girebilirsiniz. Ayrıca, oyunun 2013 yılından çıkmasından dolayı, günümüz düşük sistemli bilgisayarlarında dahi sorunsuzca oynayabilirsiniz.

Sizler için, derlediğimiz düşük sistem gereksinimli en iyi açık dünya oyunları listemiz bu şekilde. Peki, sizin de düşük sistemli bilgisayarlarda rahatça oynadığınız açık dünya oyunları var mı? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın! İyi oyunlar.