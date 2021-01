DOP 2: Delete One Part, hayal gücünüzü ve beyninizi kullanarak çözebileceğiniz bulmacalar içeren zorlu bir mobil oyun. Farklı türde basit görselli popüler mobil oyunların geliştiricisi SayGames’e ait olan DOP 2 adından da tahmin edeceğiniz üzere görselin üzerinde bir parçayı silmek suretiyle çözülebilen bulmacalar sunuyor. DOP 2: Delete One Part, Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebilir.

DOP 2: Delete One Part İndir

Bulmacaları çözmede yeni bir deneyim yaşatan yepyeni zorlu bir oyun. Bilmeceleri çözmek için hayal gücünüzü ve beyin becerilerinizi birleştirin. Her seviye seviyeyi geçmek için neyi sileceğinize karar verdiğiniz bir zeka oyunu. Her bölüm farklı; Bir bölümde üzgün karakterleri mutlu etmeniz isteniyor; göz yaşlarını silerek mutlu olmalarını sağlıyorsunuz. Başka bölümde gazetenin bir bölümünü yırtarak detektifin görmesini sağlıyor, ona yardım ediyorsunuz. Bir diğer bölümde duşa girip ördeği bulmaya çalışıyorsunuz. Her bölümde bulmacayı çözmenizi sağlayan bir ipucu veriliyor. Görselle ilişkilendirerek çözüyorsunuz. Oyun için video izleyerek ipucu alabiliyorsunuz. Beyninizi test etmek için harika bir oyun. İndirin, eğlenmeye başlayın!